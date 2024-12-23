Последнее повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине произошло в июне 2024 года.

В Украине прогнозируют очередные существенные повышения тарифов на электроэнергию , которые могут произойти уже с 1 июня 2025 года.

Об этом в эфире Ранок.LIVE отмечает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он уточнил, что тариф может варьироваться в пределах 6,32-6,64 грн за кВт-ч.

Согласно оценкам экспертов, в последующие годы цены на электроэнергию продолжат расти, а уже к 2027 году могут достичь отметки в 9 грн за кВт-ч. Причиной дальнейшего роста тарифов являются требования Международного валютного фонда (МВФ), предусматривающие постепенное переведение цены на энергоносители в рыночный уровень.

Последнее повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине произошло в июне 2024 года. Стоимость электроэнергии увеличилась на 63,6%, что согласно постановлению №632 от 31 мая 2024 года привело к повышению с 2,64 до 4,32 грн за кВт-ч.

В Министерстве энергетики объяснили, что такое решение стало необходимым из-за экономической ситуации в стране. Оказалось, что предыдущий льготный тариф, который составлял 2,64 грн, покрывал лишь треть реальной стоимости энергоресурсов, а также не обеспечивал возобновленную энергетическую инфраструктуру, значительно поврежденную в результате военных действий.

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