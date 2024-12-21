Чиновника одного из департаментов КГГА подозревают в служебной халатности, из-за которой община Киева потеряла здание крытой пешеходной галереи.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Ущерб, нанесенный общине, оценивается в 63 миллиона гривен.
Согласно информации правоохранителей, руководитель департамента, выполняя решение суда, подписал договор купли-продажи здания с частной компанией, ранее выполнившей работы на сумму, которая составляла менее 25% от общей стоимости объекта. Акты выполненных работ содержали завышенные объемы и стоимость. Однако компания обратилась в суд и получила право на приватизацию.
Полиция отметила, что под видом исполнения судебного решения стоимость здания была искусственно снижена, что привело к незаконному отчуждению объекта из коммунальной собственности в частные руки.
В то же время руководитель департамента не принял меры по контролю выполнения работ или обжалованию судебного решения, а также подписал приказ о приватизации и договоре купли-продажи.
В результате этих действий Киев потерял здание на сумму 63 млн грн. Чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, что может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет и запрету занимать определенные должности до трех лет.
Последние новости в Украине:
Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.
Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.
Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.