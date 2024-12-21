Ему грозит наказание в виде заключения до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Чиновника одного из департаментов КГГА подозревают в служебной халатности, из-за которой община Киева потеряла здание крытой пешеходной галереи.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Ущерб, нанесенный общине, оценивается в 63 миллиона гривен.

Согласно информации правоохранителей, руководитель департамента, выполняя решение суда, подписал договор купли-продажи здания с частной компанией, ранее выполнившей работы на сумму, которая составляла менее 25% от общей стоимости объекта. Акты выполненных работ содержали завышенные объемы и стоимость. Однако компания обратилась в суд и получила право на приватизацию.

Полиция отметила, что под видом исполнения судебного решения стоимость здания была искусственно снижена, что привело к незаконному отчуждению объекта из коммунальной собственности в частные руки.

В то же время руководитель департамента не принял меры по контролю выполнения работ или обжалованию судебного решения, а также подписал приказ о приватизации и договоре купли-продажи.

В результате этих действий Киев потерял здание на сумму 63 млн грн. Чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, что может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет и запрету занимать определенные должности до трех лет.

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