С 1 января 2025 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3028 гривен, и эта цифра влияет на размер налоговой социальной льготы (НПС).
Налоговая социальная льгота — это механизм, уменьшающий налогооблагаемый доход работников при начислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет Liga Zakon .
Ключевые аспекты применения ПСП:
Льгота распространяется только на зарплату, в том числе и на больничные, приравнивающиеся к зарплате.
Она не действует в отношении доходов, полученных по гражданско-правовым договорам или другим источникам.
НСЛ не учитывается при расчете военного сбора.
Размер налоговой социальной льготы в 2025 году
В 2025 году размер НСЛ составляет 1514 гривен, что соответствует 50% прожиточного минимума, установленного на начало года.
Следует отметить, что для отдельных категорий работников предусмотрены повышенные ставки льготы — 100%, 150% или даже 200%.
Кто может использовать НСЛ?
ПСП действует только к заработной плате, которая не превышает предельного уровня.
3028 грн × 1,4 = 4240 грн.
К сожалению, из-за низкого уровня предельного дохода большинство работников со средней или высокой зарплатой не могут воспользоваться этой льготой. К примеру, если ваша зарплата превышает 8 000 гривен, НСЛ уже не действует.
Особенности применения
ПСП доступна для работников, которые:
работают на условиях неполного рабочего времени;
не отработали полную месячную норму рабочего времени;
имеют право на льготу для содержания детей.
Льгота не распространяется на:
доходы, не являющиеся заработной платой;
зарплату, полученную одновременно с другими бюджетными выплатами (стипендии, денежное довольствие и т.п.);
доходы самозанятых лиц.
Важно знать
Если вы являетесь физическим лицом-предпринимателем и одновременно работаете по найму, ПСП применяется только к вашей заработной плате по основному месту работы.
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