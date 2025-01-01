ПСП действует только к заработной плате, не превышающей предельного уровня.

С 1 января 2025 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3028 гривен, и эта цифра влияет на размер налоговой социальной льготы (НПС).

Налоговая социальная льгота — это механизм, уменьшающий налогооблагаемый доход работников при начислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет Liga Zakon .

Ключевые аспекты применения ПСП:

Льгота распространяется только на зарплату, в том числе и на больничные, приравнивающиеся к зарплате.

Она не действует в отношении доходов, полученных по гражданско-правовым договорам или другим источникам.

НСЛ не учитывается при расчете военного сбора.

Размер налоговой социальной льготы в 2025 году

В 2025 году размер НСЛ составляет 1514 гривен, что соответствует 50% прожиточного минимума, установленного на начало года.

Следует отметить, что для отдельных категорий работников предусмотрены повышенные ставки льготы — 100%, 150% или даже 200%.

Кто может использовать НСЛ?

ПСП действует только к заработной плате, которая не превышает предельного уровня.

3028 грн × 1,4 = 4240 грн.

К сожалению, из-за низкого уровня предельного дохода большинство работников со средней или высокой зарплатой не могут воспользоваться этой льготой. К примеру, если ваша зарплата превышает 8 000 гривен, НСЛ уже не действует.

Особенности применения

ПСП доступна для работников, которые:

работают на условиях неполного рабочего времени;

не отработали полную месячную норму рабочего времени;

имеют право на льготу для содержания детей.

Льгота не распространяется на:

доходы, не являющиеся заработной платой;

зарплату, полученную одновременно с другими бюджетными выплатами (стипендии, денежное довольствие и т.п.);

доходы самозанятых лиц.

Важно знать

Если вы являетесь физическим лицом-предпринимателем и одновременно работаете по найму, ПСП применяется только к вашей заработной плате по основному месту работы.

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