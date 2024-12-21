Если в марте идет индексация, то по новым правилам будут проводить перерасчет пенсии по формуле.

В Украине планируют принять новый проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, уже в следующем году – реформа предусматривает кардинальные изменения в методе перерасчета пенсий.

Индексация пенсий, которая происходит ежегодно в марте, зависит от темпов роста зарплат и инфляции. Однако, по новым правилам пенсии будет перечисляться по специальной формуле, что позволит избежать ситуации, когда выплаты со временем становятся менее актуальными.

Если правительство сможет реализовать пенсионную реформу, то уже с июля следующего года пенсии будут индексировать по новым правилам, что должно предотвратить их устаревание.

Сейчас в Украине пенсия для большинства граждан (кроме "специальных пенсионеров", таких как прокуроры, судьи, силовики) исчисляется по формуле: количество лет стажа умножается на 1%, затем на среднюю зарплату за последние три года и на соотношение собственной зарплаты к средней. К примеру, за 35 лет стажа и средней заработной платы человек получает пенсию, что составляет 35% от средней зарплаты за три последних года (4745 грн).

Сейчас при индексации пенсии, которые уже были рассчитаны по формуле, повышаются на определенный коэффициент. Однако этот коэффициент не позволяет избежать "устаревания" выплат. Согласно новой реформе, начиная с 2025 года вместо повышения на определенный процент пенсии будут перечисляться с учетом актуальных данных о зарплатах, что позволит значительно увеличить выплаты.

Новая формула будет выглядеть следующим образом: пенсия = базовая пенсия + страховая пенсия.

Базовая пенсия = 30% минимальной заработной платы после налогообложения (сейчас это 6160 грн.), что составляет 1848 грн.

= 30% минимальной заработной платы после налогообложения (сейчас это 6160 грн.), что составляет 1848 грн. Страховая пенсия = количество заработанных баллов × 30% × средняя зарплата за предыдущий год/4200. Для 35 лет стажа и средней зарплаты это составит 4292 грн.

Следовательно, по новой формуле пенсия с 35 годами стажа и средней зарплатой составит 6140 грн (4292+1848), в то время как по старой формуле – 4745 грн. Однако таких повышений следует ожидать не раньше 2030 года. В проекте закона предусмотрено применение корректирующего коэффициента финансовой устойчивости до 28 февраля 2030, что будет влиять на определение стоимости одного балла.

Источник: OBOZ.UA.

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