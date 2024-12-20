21 декабря по новому церковному календарю вспоминают мученицу Иулианию и святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси.

21 декабря, узнайте, какой церковный праздник в этот день по новому и старому календарю.

21 декабря (3 января по старому стилю) - день памяти мученицы Иулиании Никомидийской и святителя Петра, который был митрополитом Киевским и всея Руси.

В народном календаре 21 декабря праздник называют Петр Полукорм, Петров день, Петр.

Народное название праздника 21 декабря "Полукорм" возникло из-за того, что в это время обычно запасы кормов для домашних животных иссякали наполовину, потому проверяли, хватит ли их до нового урожая.

Святителю Петру молятся об исцелении от тяжелых недугов, а также просят помощи справиться с семейными проблемами и найти выход из тяжелых ситуаций.

Праздник 21 декабря по старому стилю - день памяти святой Анфисы Римской.

Что запрещено делать 21 декабря:

Нельзя 21 декабря ругаться, сквернословить, нарушать правила поста, отказывать в помощи, ткать, прясть и пользоваться в работе острыми предметами и жадничать.

Продолжается Рождественский пост, известно, что с 18 по 24 декабря самая строгая неделя, потому важно воздерживаться в употреблении алкоголя, пищи и развлечениях.

Считается плохой приметой 21 декабря не завершить важные дела, это касается, в том числе, долгов.

Раньше люди старались не желать счастья и здоровья, потому что пожелания сбудутся в точности наоборот.

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