21 декабря, узнайте, какой церковный праздник в этот день по новому и старому календарю.
21 декабря (3 января по старому стилю) - день памяти мученицы Иулиании Никомидийской и святителя Петра, который был митрополитом Киевским и всея Руси.
В народном календаре 21 декабря праздник называют Петр Полукорм, Петров день, Петр.
Народное название праздника 21 декабря "Полукорм" возникло из-за того, что в это время обычно запасы кормов для домашних животных иссякали наполовину, потому проверяли, хватит ли их до нового урожая.
Святителю Петру молятся об исцелении от тяжелых недугов, а также просят помощи справиться с семейными проблемами и найти выход из тяжелых ситуаций.
Праздник 21 декабря по старому стилю - день памяти святой Анфисы Римской.
Что запрещено делать 21 декабря:
Нельзя 21 декабря ругаться, сквернословить, нарушать правила поста, отказывать в помощи, ткать, прясть и пользоваться в работе острыми предметами и жадничать.
Продолжается Рождественский пост, известно, что с 18 по 24 декабря самая строгая неделя, потому важно воздерживаться в употреблении алкоголя, пищи и развлечениях.
Считается плохой приметой 21 декабря не завершить важные дела, это касается, в том числе, долгов.
Раньше люди старались не желать счастья и здоровья, потому что пожелания сбудутся в точности наоборот.
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