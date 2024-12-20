По словам бойца, новые бригады могут потерять выдаваемую им технику в первые же два месяца.

Проблема мобилизации в Украине не является главной для украинской армии, значительно важнее совсем другое.

Об этом в интервью NV рассказал боец ​​"Азова" Евгений Чуднецов.

"На самом деле проблема же не в мобилизации. Зачем создавать много новых бригад? Вот мы создали новую бригаду, у которой нет боевого руководства, прошедшего боевой путь, у которой нет "костяка" — людей, закаленных в боях, которые свой опыт могут передать молодым бойцам. Но есть техника, которую им дали, потому что это новая бригада", - отметил он.

По словам Чуднецова, такие вновь бригады часто теряют технику в первые месяцы и затем отправляются на восстановление. Он предлагает доукомплектовать существующие боевые подразделения, такие как морпехи, третья штурмовая бригада и "Азов". Чуднецов замечает: речь не идет даже о том, чтобы сменить новомобилизованными бойцов, которые уже долгое время воюют.

"Те, кто есть на текущих местах, они и будут на текущих местах. Но люди получают ранения, получают инвалидность, погибают. И они хотели бы продолжить службу, но не могут. Многие ребята "трехсотятся" по три, по четыре раза, и возвращаются в строй", – говорит боец.

Чуднецов подчеркивает, что не понимает людей, которые не хотят воевать из-за отсутствия подготовки: "Кто тебе виноват, что ты не готовился? Почему я с 2014 года готовился, а ты нет? И да, я буду продолжать службу, буду продолжать воевать, пока у меня есть возможность. Но нас не хватает".

Он также отмечает, что лично у него не будет доверия к человеку, "которую палкой загнали в "бусик". По его словам, в "Азов" люди идут добровольно, на контракт.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.