По результатам расчетов средняя стоимость традиционного новогоднего меню для семьи из четырех человек в 2024 году выросла.

Более всего подорожали овощи (+32%), фрукты (+49%), а также мясные и молочные продукты, что существенно влияет на общие расходы семей.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

По результатам расчетов средняя стоимость традиционного новогоднего меню для семьи из четырех человек в 2024 году составляет 3594,05 грн. Если учитывать деликатесы, сумма растет до 4333,05 грн, что на 27,3% больше, чем в 2023 году. Основные составляющие праздничного стола – салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлеб, напитки и десерты.

Салати:

Оливье (3 кг) – 384,41 грн (+17,7 %), основные ингредиенты: колбаса (160 грн за 0,5 кг, +11,1 %), яйца (+35,4 %), зеленый горошек (+24,6%), картофель (+70%), морковь (+98,7%), лук (+5,7%).

Сельдь под шубой (1,57 кг) – 168,19 грн (+21,9 %), основные ингредиенты: сельдь (119 грн за 0,5 кг), майонез (25,88 грн), свекла (+22 %) , морковь и картофель (удорожание более 2 раз).

Мясо и рыба:

Стоимость мясных продуктов в целом выросла на 13,4%:

Сырокопченая колбаса – 334 грн за 350 г (+19%).

Филе куриное – 174 грн за 1 кг (+9%).

Сельдь – 119 грн за 0,5 кг.

Овощи:

Стоимость овощей увеличилась на 32%:

Картофель (2 кг) – 65 грн (+70%).

Шампиньоны – 157 грн за 1 кг (+15%).

Огурцы – 55 грн. за 0,5 кг (+22 %).

Фрукты:

Фрукты подорожали на 49%

Мандарины (2 кг) – 177 грн.

Бананы (1 кг) – 62 грн.

Напитки:

Шампанское "Артемовское" – 209 грн за бутылку (+17%).

Бренди "Шабо" – 263 грн за 0,5 л (+25%).

Безалкогольные напитки (соки, минеральная вода) – 110,95 грн (+7,3%).

Для любителей деликатесов цены будут еще выше. Баночка красной икры (100 г) будет стоить около 420 грн., а 180 г красной рыбы – 319 грн. Из-за роста цен большинство украинцев вынуждены будут ограничить расходы, но традиции празднования и важность праздников остаются неизменными даже в сложные времена.

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