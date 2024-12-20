Волонтеров штрафуют на колоссальные суммы за передачу автомобилей военным частям, ввезенным в 2022-2023 годах.

Об этом сообщила народная депутат Нина Южанина, которая является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в своем Telegram-канале.

"Волонтеров штрафуют за передачу автомобилей военным частям. А размер таких штрафов достигает 100 тыс. гривен (уже есть и судебные решения). Это происходит в основном за ввезенные в 2022 и 2023 годах автомобилей, которые переданы волонтерами другим воинским частям, чем воинские части, указанные в таможенных декларациях", – рассказала Южанина.

По ее словам, основным аргументом для наложения штрафа есть нарушение таможенных правил. В то же время она отметила, что эти автомобили действительно были переданы военным частям, однако волонтеры не могут внести изменения в таможенные декларации, поскольку это запрещено законом.

Депутат добавила, что подала поправку в Таможенный кодекс, которая предусматривает отмену ответственности за передачу автомобилей, ввезенных как гуманитарную помощь, при условии, что эти автомобили были переданы любой воинской части и это подтверждено соответствующими документами.

Напомним, ранее Южанина отметила, что текущий бюджет составлен не эффективнее всего, и в нем есть расходы, от которых можно было бы отказаться. В частности, народная депутат раскритиковала увеличение финансирования дорожной инфраструктуры.

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