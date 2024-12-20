Пенсии в Украине могут существенно возрасти, однако для этого необходимо выполнить несколько важных условий.

Об этом заявил член общественного совета при Минсоцполитике Александр Вознюк.

Он отметил, что в Украине существует проблема неравномерного распределения пенсий. В качестве примера он привел ситуацию, когда работники правоохранительных органов, такие как прокуроры, работающие 20 лет, при выходе на пенсию получают от 50 до 60 тысяч гривен благодаря разным надбавкам и статусам. В то же время пенсии тех, кто работал в таких важных сферах, как медицина или образование, часто минимальны.

Вознюк считает, что пенсии украинцев могут достичь по крайней мере 12 тысяч гривен, если будет преодолена коррупция, уравновешена система выплат и проведена реформа Пенсионного фонда.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины планирует пенсионную реформу на 2025 год, в результате которой часть пенсионеров потеряет доплаты к своим пенсиям, а некоторые могут остаться без выплат вовсе.

Основной целью реформы является сокращение размеров так называемых спецпенсий, которые получают бывшие и нынешние работники правоохранительных органов и судебной системы. Кроме того, часть пенсионеров избавится от "чернобыльских" доплат. зоне для получения дополнительных выплат.

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