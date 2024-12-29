Правоохранители зафиксировали семь моментов, когда обвиняемый распространял эти данные в открытый доступ.

В Хмельницкой области суд вынес приговор мужчине, который занимался слежкой за работниками ТЦК в Полонской общине и публиковал информацию об их перемещении в группе Viber.

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Обвиняемый активно участвовал в деятельности сообщества, которое распространяло данные о местах выдачи повесток. За свою активность, он быстро стал администратором этой группы. После этого мужчина начал систематически публиковать информацию о перемещении представителей ТЦК.

Такая деятельность длилась не менее двух месяцев. Правоохранители зафиксировали семь моментов, когда обвиняемый распространял эти данные в открытый доступ.

Приговор суда

Мужчину судили за препятствие законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в условиях военного положения. В ходе судебного разбирательства он заключил соглашение с прокурором и признал свою вину. В соответствии с соглашением суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако согласно статье 75 Уголовного кодекса Украины мужчину освободили от прохождения наказания с испытательным сроком на один год.

Кроме того, обвиняемый должен оплатить 4775 гривен на покрытие расходов за проведенную следственную экспертизу.

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