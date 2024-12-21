Для того чтобы получить услугу онлайн, сначала необходимо войти или зарегистрироваться на портале "Дия".

Украинцы теперь могут получить статус безработного онлайн через портал "Дия".

Эта услуга предусматривает подачу стандартного или упрощенного заявления. Особенно актуальна она стала для внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий, не имеющих всех нужных документов.

Для того чтобы получить услугу онлайн, сначала необходимо войти или зарегистрироваться в кабинете гражданина на портале "Дия" с помощью электронной подписи или BankID. После этого необходимо выбрать услугу "Получение статуса безработного" и определиться с форматом заявления.

Упрощенную форму заявления могут подать ВПЛ или те, кто находится в районах боевых действий или на оккупированных территориях. Она позволяет зарегистрироваться без полного пакета документов, а пособие по безработице засчитывается на карточку "Поддержка". Стандартная форма заявления доступна всем гражданам, имеющим сканированные документы и активированную электронную подпись. В этом случае помощь оказывается на социальный счет в банке.

Продолжительность выплат по безработице зависит от страхового стажа и определена законодательством: от 180 дней для лиц со стажем до трех лет и до 360 дней для тех, кто имеет более 30 лет стажа. Для лиц предпенсионного возраста или молодежи, только начинающей трудовой путь, предусмотрены отдельные условия. Однако во время военного положения выплаты ограничиваются до 90 дней, независимо от страхового стажа.

Если вы нашли работу или статус безработного больше не актуален, его можно отменить. Для этого на портале "Дия" доступна соответствующая услуга, позволяющая подать заявление о прекращении статуса.

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