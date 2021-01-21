В Киеве за сутки на китайский вирус заболело людей меньше, чем выздоровело



Как передает Politeka.net, подробную статистику предоставили на сайте РНБО.

Согласно последим данным, на утро 21 января в Киеве зафиксировано 595 новых случаев, среди них 353 женщин, 225 мужчин в возрасте и 7 детей. Заболели, в частности, 18 медиков.



С начала эпидемии в Киеве выздоровели 52 146 человек (1 807 за сутки), умерли 2 246 человек (19 за сутки).

В больницы столицы госпитализировали 53 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 137, в Святошинском — 82 и в Днепровском районе — 72 случая.



В Киевской области зафиксировано 66 949 случаев COVID-19 (235 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 48 883 человека (1 064 за сутки), умерли 1 086 человек (семь за сутки).

Отметит, что за все время пандемии в Украине заболело - 1 177 621 человек, выздоровели - 914 730, летальных исходов - 21 499.



За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевской области.

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