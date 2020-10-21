Вибори в Києві практично завершені - пише Роман Головін у своєму блозі. Про це повідомляє Знай.юа. Наводимо слова автора без коментарів.

Все закінчується банально – партії, які були присутні в міській раді та партії, які представляють владу в державі спиралися тільки на те, що вони з киянами, все буде «ти» і що у них, сердешних, професійні лідери з командами з варягів – жодної стратегії в інтересах Киян.

Політичні варяги (вар'яти – версія «голосят») стало ознакою цих виборів, що є синонімічно продажності партій, – лідери списків (кандидати в мери) ні як не впливали на формування партійних списків.

Особливо порадували власники віджатого у Киян «київмлину», які відправили балотуватися до Київради усіх наближених, ангажувавши для цього на правах варягів цілу «єдність» - стало страшно і хочуть не допустити повернення всього награбованого у Киян, от і захотілося до Київради.

Але комуналізація (муніципалізації) «стукає» все сильніше. Проблеми не пересидіти і не відвести в сторону – проблем для Киян створено багато і «золотими для бюджету» зеленими зонками проблеми не вирішити.

Комуналізація – єдина стратегія, яка може подолати 6 річне відставання Києва в розвитку та провальне управління містом, яке вже дається в знаки і є загроза його продовження.

Бачити таку необхідність в Комуналізації, підтримувати її – значить мати прогресивні погляди в управлінням містом в інтересах киян без дерибану і корупції .

Сучасною ознакою прогресивності політичної сили є сприйняття стратегії комуналізації, сприйняття стратегії доброчесності при управлінні містом за дорученням Киян.

Київрада потребує нових прогресивних і доброчинних політичні сил, таких як Рідна Країна Томенка. Саме такі політичні сили зможуть стати початком відстоювання інтересів Киян у заздалегідь корумпованій Київраді, зможуть відновити принципи спільного володіння і спільного управління містом.

Стратегія комуналізації (муніципалізації), яку підтримала Рідна Країна, є визнана в світі найпотужніша система економічного та суспільного відтворення та розвитку міської економіки, інфраструктури та комфорту. Вона економна, результативна і має найбільшу віддачу благ від вкладень.

Політичні сили, які орієнтовані бути в корумповані більшості, які мали присутність в Київраді в минулому скликанні, не заявили про підтримку цієї стратегії, адже вона не дозволяє красти у Киян.

Києву необхідна комуналізація – консолідація власності Киян. Києву необхідна Київська комунальна стратегія.

Комунальна стратегія Києва виходить з логіки вирішення накопичених проблем, тих викликів, що існують, та викликів майбутніх. Головною проблемою і головним викликом для Києва є втрата цілісності управління й контролю в місті як агломерації.

Перш за все, Київська комунальна стратегія це:

нова якість суспільного (комунального) управління: міський голова – ефективний управлінець, а не аутсорсер, як і всі виконавчі органи;

зосередження процесів розвитку інфраструктури Києва під контролем і оперативним управлінням громади;

зосередження природних та економічних монополій на рівні Києва під контролем і оперативним управлінні громади;

реалізація самостійного оперативного управління власністю громади, особливо стратегічних її напрямів, через комунальні підприємства.

Комунальна стратегія Києва повинна сформувати у Киян бачення плану позитивних структурних змін в управлінні столицею за рахунок формування потужної комунальної матеріальної бази для прискореного самостійного забезпечення будівництва, утримання та обслуговування міської інфраструктури інших об’єктів комунальної власності в інтересах київської громади.

Київська комунальна стратегія передбачає повернення Київу Киянам! – це програма «ПОВЕРНЕННЯ» стратегічних для Києва об’єктів життєдіяльності до комунальної власності, в управління, володіння і розпорядження Киян:

повернути «Водоканал» ;

повернути «Київхліб»;

повернути «Київгаз»;

повернути «Київенерго»;

повернути «Київміськбуд»;

повернути зупинку громадського транспорту;

повернути весь паркувальний простір;

повернути киянам весь рекламний простір

Повернути Київ Киянам! – це програма «100% комунальне»

100% комунальний транспорт;

100% комунальне будівництво комунальних об’єктів інфраструктури;

100% комунальне будівництво об’єктів житлової і нежитлової інфраструктури;

100% комунальне будівництво, ремонт, обслуговування й експлуатація міських доріг

Повернути Київ Киянам! – це програма «МІЛЬЯРДИ»

мільярди в бюджет від повернутого Киянам «Водоканалу»

мільярди в бюджет від повернутого Киянам «Київхліб»

мільярди в бюджет від повернутого Киянам «Київгазу»;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам «Київенерго»;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам громадського транспорту;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам паркувального простору;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам рекламного простору;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам права на економічні і природні монополії

Все повинно бути для киян, як власникам Києва, Рідним і Своїм!

Україна – Рідна Країна!