Партия Андрея Пальчевского – контролируемая оппозиция, за созданием которой стоят «Слуги Народа». Политическая сила призвана оттянуть в Киеве голоса тех избирателей, которые стремятся поддержать действительно оппозиционные к действующему мэру партии. Но на самом деле после выборов мы увидим, как кандидаты Пальчевского будут голосовать вместе с командой «Удара», ведь у них общие интересы – бизнес

Об этом на странице в Facebook написал кандидат в мэры Киева от «Эко партии Березы» Борислав Береза.

Политик назвал партию Андрея Пальчевского «Победа Пальчевского» ширмой, за которой скрываются не новы и вовсе не «оппозиционные» к мэру или ОП политики.

«Список партии напоминает винегрет из столичных депутатов от «Солидарности», «Батькивщины», «Единства» и молодых талантов из «Слуги народа». Один из них, например, Дмитрий Радченко от СН, который год назад проиграл выборы в народные депутаты на округе в Донецкой области, а теперь баллотируется в Святошинском районе. Неожиданно полюбил Киев. Другой кандидат – Людмила Костенко от «Солидарности», которая стала известна в Киеве, после того, как правоохранители остановили ее за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ее спутник, заместитель мэра Киева Слончак Владимир напал на патрульных. А еще Сергей Майзель, который тоже был в «Солидарности» и руководил штабом близкого соратника действующего мэра Анны Старостенко на выборах 2019 года», – прокомментировал Береза.

По словам кандидата, в случае попадания команды Пальчевского в Киевсовет никакой реальной оппозиции или сопротивления незаконным действиям мэра эта политическая сила осуществлять не будет через общие бизнес-интересы.

«Не надо забывать, что сам Пальчевский – бизнесмен, владелец элитной клиники «Евролаб», где сдавал анализы Зеленский накануне выборов. Той самой клиники, рядом со зданием которой в Соломенском районе сейчас ведется новое строительство – прямо над Соломенским ландшафтным парком. И почему-то столичные чиновники его в упор не замечают, не проверяют. Видимо, знают, кто строит. Поэтому неужели кто-то думает, что после выборов Пальчевский будет защищать интересы киевлян? Нет, в Киевсовете его интересуют в первую очередь свои коммерческие интересы и сотрудничество с действующей властью», – считает Борислав Береза.

Политик также призвал киевлян не доверять лозунгам «фейковой оппозиции» и поддержать на местных выборах политические силы, которые в Киевсовете действительно будут отстаивать интересы города, а не собственные.