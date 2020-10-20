Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час презентації першої партії автобусів. Всі вони сьогодні вже вийшли на маршрути в місто, klichko.org.
Мер зазначив, що столиця стрімко розвивається, збільшується кількість її мешканців. І тому необхідно продовжувати розвивати систему громадського транспорту.
«Хочу наголосити, що навіть у цей непростий час – коли триває боротьба з пандемією, економічна криза, війна на сході України – столиця змогла закупити за останніх кілька років 139 нових тролейбусів, 65 сучасних трамваїв та загалом 307 нових автобусів. 200 з них на умовах лізингу - ми отримаємо до кінця цього року, - зазначив Кличко. - І сьогодні мені дуже приємно представити вам першу партію з цих двох сотень – 50 новеньких автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть ще 150 таких машин», - наголосив мер Києва.
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За його словами, сьогодні в міста є велика потреба в таких автобусах. Адже значна кількість рухомого складу «Київпастрансу» складають автобуси, термін експлуатації яких - понад 10 років.
Нові ж автобуси мають низьку підлогу, пандуси та спеціальні місця в салоні для людей з інвалідністю. Автобуси обладнані системою відеоспостереження та навігації. Кабіна водія та пасажирський салон оснащені кондиціонерами. Ці машини відповідають екологічному стандарту «Євро-5».
Із нових 200 автобусі 120 – довжиною 12 метрів та пасажиромісткістю 106 людей. 80 автобусів – довжиною майже 19 метрів на 176 місць.
«Отримання нового транспорту великої місткості важливе і в ситуації пандемії - коли громадський транспорт має перевозити пасажирів тільки в кількості місць для сидіння. Усі нові автобуси будуть передані автопаркам Комунального підприємства «Київпастранс» для роботи на найбільш завантажених маршрутах, - повідомив мер. - Ми робимо все можливе, аби люди пересувалися містом з комфортом та створюємо умови, щоб автомобілісти максимально пересідали на громадський транспорт. Це допоможе вирішити проблему і з заторами. А також – витіснятиме з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту», - підкреслив Віталій Кличко.