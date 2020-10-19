Столица самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19

"Город сегодня самостоятельно и готовит дополнительные койки в больницах, и оборудует отделения, и выделяет средства из резервного фонда столицы. - Делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что ответа на обращение городских властей относительно приема больных киевлян в оборудованные больницы с медперсоналом Академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения, столица от правительства до сих пор не получила.

Зато на днях Киев получил поручение от Минздрава Об обеспечении в опорных больницах 80% коек кислородом.

"Для этого государство выделило Киеву – пока на бумаге – 29,6 млн грн. И определила, что эти работы мы должны осуществить до 1 ноября. Вместе с тем правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту. Относительно упрощения этой процедуры. А сегодня только процедура закупки занимает около двух месяцев! И, если учесть еще и ремонтные работы, то к 1 ноября успеть – нереально", - подчеркнул мэр Киева.