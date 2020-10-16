Кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии «Слуга Народа» адвокат и телеведущий Михаил Присяжнюк рассказал что он верит в команду президента, и считает что сможет вместе с командой профессионалов помочь киевлянам в решении их проблем.

Очень важно, что в команде главы государства появляются фигуры, которые сами имеют хороший рейтинг и незапятнанный имидж, что добавляет команде баллов.

Представление списков во время конференции 20 сентября «Слуги народа» сделало «мини-сенсацию». Приведя в свою команду ряд новых лиц, способных, по мнению экспертов, показать новое качество политики в Украине, в президентской партии сделали серьезный шаг вперед. Один из них Михаил Присяжнюк. Известный телеведущий, правозащитник и адвокат может серьезно усилить «слуг».

Михаил рассказал, что профессия юриста обрела для него совершенно другой смысл после того как он пришел работать экспертом на канал (В 2012-м году Михаил Присяжнюк начал свою деятельность на телевидении в качестве эксперта, где он решал проблемы героев программы и после съемок. А в 2018 правозащитник стал ведущим социального проекта "Один за всех" — прим.ред), где получил звание “народного юриста”.

«Я вижу себя в роли супергероя, который с помощью своих юридических знаний, своего характера способен спасать людей, помогать им и делать их жизнь лучше. Я ненавижу классическую юридическую профессию. Потому что это то, что в украинском государстве не работает. Это то, что совершенно никак не помогает.

В данном состоянии нашего законодательства, к огромному сожалению, даже самый умный юрист, не имея связей или предприимчивости в характере, остается всего лишь человеком, который видит много несовпадений и ничего с этим не может сделать. В других странах юрист – это практически супергерой. Это тот, кто может все, кто знает, как правильно решить любую проблему, используя при этом законодательные нормы.

Сегодня более четверти населения Украины находится за чертой бедности. Неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста, пенсию на уровне черты монетарной бедности или ниже получают около 80% украинских пенсионеров. Местная политика должна быть направлена прежде всего на защиту наиболее уязвимых групп населения.

Решением проблемы Михаил видит:

в усилении сотрудничества с частным сектором, неприбыльными и неправительственными организациями;

в обеспечении партнерского взаимодействия государственного и

общественного секторов в развитии социальной сферы;

в содействии развитию волонтерского движения;

популяризации, поддержке и развитии социально

ответственного подхода в деятельности предприятий и

организаций;

Обеспечение услуг по доставке продуктов и товаров

первого потребления малозащищенным слоям населения (в

партнерстве с частным бизнесом и международными

организациями).

Мне не страшна работа 24 часа в сутки. И я хочу это делать столько, сколько мне будут позволят люди» - рассказал Михаил.

Это улучшение состояния здоровья киевлян с помощью медицинского страхования, решение проблем с хаотичной застройкой, улучшение качества коммунальных услуг, реформа правоохранительной системы.