Так уж повелось, что ни одни выборы мэра в Киеве не обходятся без политика-клоуна, который очень старается победить, но в итоге становится посмешищем. Этой осенью "почетную" нишу занимает владелец клиники Eurolab, бывший телеведущий Андрей Пальчевский

Об этом пишет Апостроф.

Сейчас рейтинг кандидата по Киеву не превышает 5%, и попадание во второй тур господину Пальчевскому явно не светит - шансы Ирины Верещук, Сергея Притулы и кандидата от "Батькивщины" Алексея Кучеренко явно выше.

Темное прошлое Пальчевского

Журналисты очень часто спрашивают Пальчевского, не является ли он шпионом и правда ли, что он сотрудничал с советскими спецслужбами. Обычно он реагирует весьма эмоционально. Так, в сентябре по сети разлетелся эпизод из его интервью BBC, где кандидат в мэры Киева заявлял, что он просто похож на актера, который мог бы играть в кино Джеймса Бонда.

Впрочем, оппонентов такие заявления не убеждают. Поскольку еще в советские времена Пальчевский учился в элитном военном вузе, который готовил военных переводчиков и экспертов по спецпропаганде. Потом восемь лет служил в армии, в том числе и за границей, уйдя в отставку в звании майора.

Однако и это было бы ничего, но еще один аспект его биографии - плотное сотрудничество с российским телевидением, которое он не прервал даже после 2014-го года. Кстати, именно этот вопрос журналистки BBC взбесил Пальчевского больше всего. Ему припомнили слова, сказанные в эфире о "воссоединении народов", что разозлило политика еще больше.

"Вы приедете на вторую часть, придете ко мне, поцелуете подол платья (видимо, своего - "Апостроф") и скажете: "простите за ложь". А я скажу: "Прощаю", — заявил он журналистке.

Да и в наличии российского паспорта Пальчевского подозревали еще в 2010-м году, когда он стал первым заместителем министра спорта Равиля Сафиулина. Фракция БЮТ даже подавала запрос тогдашнему премьеру Николаю Азарову, попросив предоставить информацию о его гражданстве, но в Кабмине все опровергли.

Для самого Пальчевского этот вопрос тоже был явно болезненным. Это следует из его интервью журналисту Севгиль Мусаевой, которое он давал в 2011-м году.

"У меня абсолютно понятное гражданство. Это знают все - даже дети. Вы в этом сомневаетесь? Вы как-то особо по-узбекски (Мусаева - крымская татарка. - "Апостроф") смотрите на меня в этот момент. Вы думаете, я засланец какой-то? Я - гражданин Украины. Точка. Без комментариев. Если будет написано что-то другое - я подам на вас в суд", — горячился Пальчевский.

Кстати, о созданной им сети клиник Eurolab тоже ходят разные слухи. Как утверждает политический блогер Ярослав Бондаренко, Пальчевский создал ее не на свои деньги.

"Россиянин Пальчевский получил от России финансы для создания клиники и интеграции в политику. Суть в том, что сервер системы управления клиникой находится в Москве и все медицинские карточки пациентов контролируются ФСБ и используются для шантажа и вербовки пациентов. Например, анализы могут показать наличие тяжёлых наркотиков (героина, кокаина в крови ), различных болезней. Именно эти инструменты ФСБ через данные медицинского сервера Eurolab широкомасштабно используются в гибридной войне и вербовке украинских политиков", — считает блогер.

Пальчевскому не верит даже "вата"

Если посмотреть на рейтинги соцопросов, то становится понятно, что в Киеве тоже есть прослойка пророссийского электората, которому теоретически мог бы зайти кандидат Пальчевский. Судя по рейтингам ОПЗЖ их около 12-15%. Однако Пальчевский все равно не может на них рассчитывать.

Хотя он старается им понравиться. В основном Пальчевский выступает на телеканалах из обоймы одного из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Это телеканал "112-Украина", там он является ведущим ток-шоу "Пульс" и Newsone, где он периодически появляется в шоу "Большой вечер". Такой выбор площадок весьма показателен.

Впрочем, его латентно "ватные" намеки не настолько пророссийские как, к примеру, у Медведчука, который активно призывает украинскую власть покупать вакцины сомнительного качества в России. В результате электорат, который взывает "Путин - приди!", голосовать за Пальчевского не будет. А тот, в свою очередь, явно боится влезать в чисто пророссийскую нишу.

В своих предвыборных речах Пальчевский делает акцент на пенсиях, проблемах соцобеспечения и других "плюшках" от государства. Такая риторика явно ориентирована на публику, для которой цены на коммуналку важнее, чем политика и мутная биография кандидата. Но в этой нише он тоже проигрывает. Проблема владельца клинки Eurolab в том, что он не соответствует любимому среди подобной аудитории образу "крепкого хозяйственника". Ему не верят, считая Пальчевского "несерьезным" и "неуравновешенным". Впрочем, судя по истерикам кандидата из-за неудобных вопросов о прошлом, они правы.

Так что же будет с Пальчевским после практически неминуемого краха на этих выборах? Вероятно, мы будем наблюдать за еще одним молниеносным окончанием очередной политической карьеры.