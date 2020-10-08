Столичні депутати «Європейської Солідарності» звертаються до мера Віталія Кличка з вимогою скликати термінову позачергову сесію Київської міської ради з метою збільшити бюджетне фінансування лікарів та медичних закладів столиці через критичну епідеміологічну ситуацію у Києві

Про це заявив голова столичного осередку партії «ЄС» та секретар Київради Володимир Прокопів, повідомляється на сайті політсили.

За його словами, Марина Порошенко, лідер списку «ЄС» до Київради, сьогодні уже заявила, що приріст хворих на добу в Києві складає понад 10%. «І це створює вкрай загрозливу ситуацію в місті, коли багато киян просто фізично не зможуть отримувати необхідне медичне забезпечення у разі складного перебігу хвороби», – додав Прокопів.

Він також відзначив: «Те, що така негативна тенденція зберігатиметься в Україні й Києві надалі, вказують прогнози представників Всесвітньої організації охорони здоров’я. Наголошу, що деякі медичні заклади Києва, наприклад, клінічні лікарні №6, №7, №9 вже мають майже 100%-у заповненість ліжок хворими на COVID-19».

Він також відзначив: «Те, що така негативна тенденція зберігатиметься в Україні й Києві надалі, вказують прогнози представників Всесвітньої організації охорони здоров’я. Наголошу, що деякі медичні заклади Києва, наприклад, клінічні лікарні №6, №7, №9 вже мають майже 100%-у заповненість ліжок хворими на COVID-19».

Саме тому «Європейська Солідарність» пропонує на позачерговій сесії Київради переглянути бюджет та перегрупувати окремі видатки на пріоритетні сьогодні цілі: доплати лікарям та фінансування медичних закладів, які займаються лікуванням хворих на COVID-19. «На жаль, держава ситуацію з коронавірусом фактично пустила на самотік. Тому ми повинні зробити все, що в наших силах, аби захистити та фінансово підтримати фахівців, які сьогодні опинилися на передовій у боротьбі з коронавірусом», – зазначив секретар Київради.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» у Верховній Раді прийшли до Національного антикорупційного бюро з вимогою провести розслідування незаконних витрат державних коштів з фонду боротьби з коронавірусом. Депутати також планують звернутись до адміністративного суду щодо законності дій уряду Дениса Шмигаля із перерозподілу цих коштів.