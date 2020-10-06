Стало известно о том, что в октябре киевлянам бесплатно заменят около трех с половиной тысяч электросчетчиков.

Таким образом, сообщается, что на протяжении всего октября, специалисты ДТЭК Киевские электросети заменят электрические счётчики. Произойдет это в сорока многоквартирных жилых домах города Киев. Как сообщает Знай.юа, об этом рассказали в пресс-службе ДТЭК.

Вместо старых будут установлены современные новые многоголовые приборы учеба, которые будут позволят платить за ЖКХ в два раза меньше за потребление энергии в ночное время суток.

Жители домов на Оборони, Зарницы, Южной Борщаговка, а также Бессарабки получат в этом месяце практически три с половиной тысячи электросчетчиков.

В целом, до конца текущего года в домах киевлян поменяют 28 тысяч приборов. При всем этом, все это будет бесплатно. Деньги на это предусмотрены инвестиционной программой компании.

Известно, что замена электросчетчиков будет происходить комплексно. То есть полностью во всех квартирах домов. Специалисты ДТЭК Киевские электросети заранее будут информировать о таких работах жителей. Размещая в домах объявления, где будет указана дата выполнения работ и контактный телефон ответственного лица.