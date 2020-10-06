На арочному мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу, вже закінчили монтаж освітлення і тривають роботи з демонтажу тимчасових опор

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. А також оприлюднив відео про те, як тепер виглядає міст з підсвіткою.

«На завершальному етапі будівництво арочного мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Тут вже закінчили монтаж освітлення і тривають роботи з демонтажу тимчасових опор. Змонтовані всі нові ванти, міст почали опускати в проектне положення, - повідомив мер. - Сьогодні ми увімкнули освітлення на всіх ділянках цього великого об’єкту. Робимо все, щоб до кінця року відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським. А наступним етапом буде будівництво метро на Троєщину», - підкреслив Віталій Кличко.

Тривають роботи на всіх майданчиках будівництва мостового переходу. Спеціалісти з Бельгії вже завершили монтаж прогонової будови заїзду на міст з вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиці Верхній Вал. Загальна вага металоконструкцій – 780 тонн, довжина – 143 метри. Встановлюватимуть конструкцію з допомогою потужної спецтехніки та плавзасобів. Завершити ці роботи планують до кінця жовтня.

Також тривають роботи з будівництва ділянки Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів до шляхопроводу через залізницю. Облаштовують і огороджуючі конструкції перегінних тунелів метрополітену, здійснюють земляні роботи, а також роботи з влаштування насипу.