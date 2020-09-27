В Соломенском районе благодаря общественному бюджету появился новый сквер.

Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке депутат Киевсовета Андрей Андреев, информирует Хрещатик.News.

"Открыли еще один сквер в нашем районе, который был построен благодаря общественному бюджету города Киева между домами по адресам ул. Левка Мациевича, 2/4, 6 и Авиаконструктора Антонова, 7”, – отметил Андрей Андреев.

Депутат рассказал, что статус зеленой зоны этой территории был предоставлен в 2018 году. И уже в следующем году – в 2019 году – общественные активисты зарегистрировали проект сквера, который открыли сегодня, 26 сентября 2020 года.

“И вот уже сегодня проект реализован!",- делится радостью Андрей Андреев, считая, что община в очередной раз доказала, что сама может решать, каким быть городу.