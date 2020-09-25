Не успели ученики и педагоги научно-исследовательской школы "Базис", что является не только одним из уникальных учебных заведений Киева, а и Украины в целом, вдоволь нарадітися достигнутым мега-результатам ВНО и попадание в топовой 10-ки столичных школ, как праздник превратился почти на криминальный детектив.

В четверг, 24 сентября, произошел вопиющий случай – финальным апогеем вынужденной 3-летней войны с соседом-застройщиком, которое неустанно приходилось вести, чтобы отвоевать возможность обучения в собственном школьном здании, стал непредсказуемый визит правоохранителей к владельцу школы с выпиливанием двери, обысками и вручением подозрения. Подробности узнавали Знай.uа.

Научно-исследовательская школа "Базис"

"Лакомый кусок" земли дороже детей?

Поскольку это не просто учебное заведение, а фактически "научный центр" с новейшими технологиями, лабораториями и сверхсовременным доступом к учебным ресурсам, а соответственно, все это требовало немалых инвестиций.

"3 года назад наш инвестор Андрей Дудник дал возможность основателям создать и стремительно развить Научно-исследовательскую школу. Все эти годы школа работает в арендованных помещениях, имея при этом собственное здание, реконструкцию которого делает невозможным незаконная застройка рядом. Все это время инвестор "Базиса" и владелец школьного здания ведет борьбу за возможность всех наших учеников учиться в комфортном и современном здании с застройщиком ЖК "Подол Град Винтаж" и ее владельцем Сергеем Кучером", – отмечает директор учебного заведения Ольга Липко.

Научно-исследовательская школа "Базис"

Как отмечает руководство Научно-исследовательской школы "Базис", как раз этим летом они выиграли суд у "Подол Град Винтаж", получив официальные законные основания для продолжения реконструкции нашего помещения. Однако оппоненты не соглашаются с решением суда – дошло даже до силовых методов.

"Вчера в квартиру инвестора школы Андрея Дудника приехали представители правоохранительных органов, выпилили входную дверь, устроили обыск с изъятием некоторых личных вещей и вручили подозрение. Его обвиняют в угрозах застройщику и вымогательстве. Это абсурдные обвинения, которые имеют целью запугать Андрея Дудника и заставить его отказаться от дальнейшей борьбы за школу", - утверждает руководство научно-исследовательской школы.

Мотивы застройщика вполне понятны, ведь если в здание школы начнут ежедневно приходить дети, по действующим санитарно-строительными нормами, строительство в непосредственной близости к учебному заведению должно быть запрещено. А значит, застройщик не сможет довести до конца возведение своего «монстра».

"Призываем всех неравнодушных киевлян помочь нам донести эту информацию до органов власти. В условиях нехватки мест в школах Киева власть должна быть заинтересована в большом мощном учебном заведении на Подоле, а не в очередном "доме-монстре". Закон и справедливость – на нашей стороне", – обращаются к жителям столицы, общественных активистов и местных СМИ работники школы, вынуждена 3 года бороться за доступ к собственной постройки.

Визуализированная школа и ЖК после окончания строительства

С 2018 года началось активное строительство проблемного дома на Вознесенском спуске, на территории заповедника "Древний Киев, памятники истории местного значения" Культурный слой Копырева конца, ХІ-ХІІ вв. Это вызвало массовые протесты активистов и общественных организаций. Они указывали на многочисленные нарушения, ведь строительство велось без необходимых разрешительных документов, и обращались в контролирующие органы и суды. Впрочем, после незначительного периода "затишья", работы же возобновились в феврале 2020 года.

Пока длились суды, а работа контролирующих органов была заблокирована строгими карантинными ограничениями, строительство на Вознесенском спуске активно продолжалась. За это время выросло еще 4 этажа.

Карантин, фото: 24 канала

Обращение к родителям и поддержка в соцсетях

Руководство заведения мгновенно обратилось к родителям тамошних школьников, сообщив сразу 2 кардинально разных новости.

Первая касалась блестящих коллективных достижений учащихся "Базиса":

В 2020 году первые выпускники школы блестяще сдали экзамены и поступили на те специальности в те высшие учебные заведения, о которых мечтали.

По результатам ВНО-2020, школа "Базис" заняла 9 место среди всех киевских школ.

Научно-исследовательская школа "Базис"

Но вот порадоваться за успехи собственных детей родителям так и не пришлось – сейчас совместными усилиями они вместе с работниками заведения должны скоординировать действия в борьбе со все более жесткими методами застройщика.

"На нашей стороне – общественные активисты Подола, общественные деятели, юристы и эксперты, которые неоднократно выражали поддержку школе и предостерегали от продолжения строительства. Ведь участок, на котором строят очередной "дом-монстр" - это территория исторического заповедника "Древний Киев". Строительство большого жилого комплекса грозит коллапсом инфраструктуры района, и в частности, не позволяет нам провести реконструкцию собственного здания школы и начать занятия", - отмечает руководство "Базиса".

Как сообщал Знай.иа личные обещания снести одну из самых скандальных высоток столицы, известного как "Монстр на Подоле", мэр Киева Виталий Кличко придавал еще больше года назад. Однако, этот вопрос и до сих пор даже не сдвинулся с места, нагло построенный в центре мегаполиса гигант продолжает держать в страхе жителей исторического района. Дом не только нарушает памятникоохранные нормы, но и грозит настоящей масштабной катастрофой – эксперты отмечают, что он может провалиться прямо на пути метрополитен.



"Монстр на Подоле", вул. Нижний Вал, 27-29 - фото The Village Украина

КГГА, брифинг относительно строительства "Монстра на Подоле"

"Учитывая ситуацию, которая сложилась вокруг нашего инвестора и здания школы, обращаемся к вам, уважаемые родители, с просьбой помочь нам донести эту информацию до представителей власти. Хотим сразу заверить вас, что этот инцидент никоим образом не затрагивает учебного процесса в школе, занятия продолжаются в обычном режиме, однако из соображений безопасности мы закрыли доступ к школе для всех посетителей, кроме учеников. Надеемся на ваше понимание ситуации и обещаем восстановить доступ в ближайшее время, когда ситуация станет более понятной", - поясняют в "базисе".

На скандальный случай сразу откликнулись пользователи сетей.

Мы же в свою очередь направим официальный запрос в КГГА относительно разъяснения ситуации.