Президент Украины Владимир Зеленский и его Офис должны вступиться за кандидата в мэры Киева от партии “Слуга народа” Ирину Верещук перед “смотрящим” Денисом Комарницким, “схемщицей” Аллой Шлапак и нардепом Николаем Тищенко, взявшим под контроль киевскую СН.

Такое мнение высказал блогер и журналист Михаил Шнайдер.

“Друзья, недавно в нашем информационном пространстве проскочила новость о том, что "Заслуженная Схемщица" времён Лёни "Космоса" Черновецкого идет в Киевраду по списку "Батькивщины". И тут же, все вспомнили её тесные связи с самой Юлией Владимировной, а также с молодым киевским лидером партии Виталием Нестором. Но сказав "А", необходимо говорить и "Б". А это самое "Б" заключается в том, что и Шлапак, как не раз писали СМИ и Нестор, о чем не так давно рассказал Денис Бигус, являются картами из колоды... столичного "Смотрящего" Дениса Комарницкого. И тут важно понимать, что Комарницкий контролирует не только часть Киевской "Батькивщины", но и на пару с нардепом Тищенко часть Киевской команды "Слуги Народа". Кстати, не без участия вышеупомянутой Шлапак”, - сообщил Шнайдер.

Он отметил, что влияние “смотрящего” Комарницкого на различные политсилы в Киеве подтверждают и другие журналисты.

“Тесные взаимосвязи протеже Комарницкого из разных и, якобы, противоборствующих лагерей подтверждает недавняя публикация журналиста Куксина. Где он рассказал о том, что "Слуги" в Дарницком районе выдвигают кандидата по квоте Шлапак. И совершенно справедливо отметил, что на самом деле всё это - квоты Комарницкого”, - напомнил блогер.

По его словам, именно навязчивое желание Комарницкого контролировать все внутрипартийные процессы, уже привело к конфликту.

“Кандидат в мэры Киева от президентской партии Ирина Верещук вполне справедливо считает, что имеет право привести в Киевсовет СВОЮ Команду.

А не команду всевозможных "Смотрящих", "Схемщиков" и "Решал". Появилась даже информация о том, что из-за нежелания Комарницкого с сотоварищами "Делиться" местами в списке с Верещук, привела к тому, что она серьезно раздумывала над снятием Кандидатуры. И это вполне логично - ведь никто не хочет быть лицом этой крайне сомнительной Компании”, - констатировал журналист.

В завершение он обратился к президенту Владимиру Зеленскому и его Офису.

“Владимир Александрович, обратите более пристальное внимание на то, что происходит с вашей политсилой в Киеве. Ведь когда процессами начинает рулить не избранный на праймериз кандидат, а "Смотрящие" эпохи Черновецкого, это НЕПРАВИЛЬНО и НЕДОПУСТИМО. Я считаю, что вы должны срочно вмешаться в ситуацию и заступиться за своего кандидата перед Комарницким, Шлапак и прочими Тищенко. А по-хорошему - выгнать всех этих ребят из Киева Взашей”, - резюмировал Михаил Шнайдер.