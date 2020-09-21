Андрей Пальчевский перед жителями района заявил, что если его команда придет к власти, то основательно подойдет к экологической ситуации в городе. Сейчас, в общественных приемных партии «Победа Пальчевского» готовят карту проблем города, которые необходимо решить в первую очередь.

"Десятилетиями власть только обещает заняться вопросами экологии, но по факту единственное, что они делают, это зарабатывают деньги на схемах. Проблемных точек в Киеве много, и это не только Дарница. Мы вместе с командой профессиональных экологов уже разработали дорожную карту по нормализации экологической ситуации в Киеве. И начнем ее реализовывать, как только получим властные полномочия. Также мы вместе с жителями разных районов поднимаем и другую проблематику, которая требует активного привлечения специалистов", - завил политик.

Как стало известно, 21 сентября в столице в очередной раз горели торфяники. После инцидента киевляне во главе с лидером партии «Победа Пальчевского» вышли на акцию протеста.

Киевские власти годами игнорируют проблемы с экологией в городе. Из-за этого страдают люди, которые живут в городе.

Кроме торфяников, на территории Дарницкого района есть ряд объектов, осуществляющих вредные выбросы, один из них - завод Энергия. В результате допустимые показатели по загрязненности воздуха в разы превышены.

Напомним, ранее Пальчевский посетил завод Радикал, который загрязняет выбросами ртути район новостроек на метро Лесной.