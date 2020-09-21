Как сообщает "УНИАН» Киевская городская территориальная избирательная комиссия 18 октября зарегистрировала первого кандидата на должность мэра столицы - Андрея Пальчевского.
Ранее сообщалось, что Пальчевского выдвинули в мэры прямо на встрече с избирателями на Оболони.
Пальчевский обсуждал с жителями Оболони проблемы района и во время диалога общественность выразила желание делегировать ему право представлять их интересы на посту городского головы.
Пальчевский согласился на это предложение и заявил: «Я долго колебался, идти ли в мэры. Но, кажется, пришло время взять ответственность на себя. Сейчас я вижу, что нам удалось собрать команду профессионалов, которые могут сделать город успешным и удобным для жизни».
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Напомним, Пальчевский назвал, кто возглавляет топ-коррупцию в окружении мэра и вызвал Кличко на дебаты.