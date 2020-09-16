Действующий мэр Киева уже давно получил индульгенцию Зе-команды, считает лидер политической силы «Перемога Пальчевского»



Настоящий сторонник сегодняшней власти среди кандидатов в мэры Киева – это Виталий Кличко, уверен Андрей Пальчевский. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone.

По словам лидера «Перемоги Пальчевского», в последнее время совершенно исчезла критика действующего мэра со стороны власти.

«Есть ли связь между сегодняшней властью и Кличко? Конечно есть. Если бы ее не было, были бы открыты уголовные дела против сегодняшних соратников Кличко, как это много раз обещалось», – утверждает он.

Андрей Пальчевский напомнил про арест одного из заместителей Кличко Николая Поворозника.

«Это громкое дело помнят все, его взяли при взятке в кабинете. И где сейчас это дело? Где расследование?» – спросил он.

Лидер политической силы отметил, что Президенту Зеленскому так и не удалось выполнить обещание «посадить» коррупционеров, данное украинскому народу.

«Владимир Зеленский сейчас в головах украинцев из «губителя олигархии» превратился в самое удобное для олигархии лицо. А ведь мы его выбирали, чтобы он наказал тех, кто терзал Украину. Многие догадывались, что Зеленский может и не наладить экономику. Его главным достижением должны были стать «посадки», которых не было и уже не будет», – предположил политик.