"Под руку" карантина попал и транспорт

14 сентября украинская столица вошла в "оранжевую зону" карантина, из-за этого вводятся новые ограничения

Как передает Politeka, согласно требованиям "оранжевой зоны" вводятся такие ограничения:

проведение массовых мероприятий разрешено с участием не более 220 человек с учетом не более одного человека на 10 квадратных метров площади здания;

запрещается работа учреждений, которые предоставляют услуги по размещению, кроме гостиниц;

посещение занятий в профессиональных и высших учебных заведениях группами не более 20 человек;

больницы временно вводят ограничение на плановые госпитализации. Только беременные, новорожденные, онкобольны и пациенты "с риском для жизни" могут попасть в больницу;

запрещается работы спортзалов и фитнес-центров, исключая те, которые смогут обеспечить размещение не более одного человека на 10 квадратных метров;

запрет приема детей в заведения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в Киеве и пригороде;

перевозить пассажиров разрешено в количестве 50% мест для сидения.

Отметим, что несмотря на попадание Киева в "оранжевую зону" карантинная ситуация остается контролируемой, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Решение о закрытии учебных заведений и переход на дистанционное обучение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Относительно учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Город подготовил школы к работе в новых условиях. Однако, поскольку вирус не отступает, к работе школ и садиков будет наше оперативное внимание", - сказал Кличко.

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