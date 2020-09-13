Сьогодні, 13 вересня, відкрили сквер “Дубовий гай” за який громада Солом’янського району боролася 12 років.
Про це розповів на своїй сторінці в Фейсбуці депутат Київради Андрій Андрєєв, повідомляє Хрещатик.News.
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Фото: Андрій Андрєєв, ФБ
Сквер отримав свою назву через вікові дуби, які тут ростуть. Мешканці району стверджують, що вік їх сягає більше 300 років! Серед дерев-велетнів – відомий містянам дуб Фролкіна.
Фото: Андрій Андрєєв, ФБ
“В 2015 році ми надали цій території статус скверу, щоб вберегти цей зелений оазис від забудови, а вже в поточному році нам вдалося домогтися виділення коштів на благоустрій скверу!”, – розповідає депутат.
Фото: Андрій Андрєєв, ФБ
За словами Андрія Андрєєва, з нагоди відкриття скверу влаштували для дітей та мешканців невелику святкову програму з цікавими майстер-класами та квестами.
Фото: Андрій Андрєєв, ФБ
“Традиційно встановили в новоствореному сквері пункт обміну книгами, де я розмістив декілька своїх улюблених книг українських письменників, серед яких Василь Шкляр, Юрій Горліс-Горський та багато інших!” – зазначає депутат.
Фото: Андрій Андрєєв, ФБ