Фото: Андрій Андрєєв, ФБ

Сквер отримав свою назву через вікові дуби, які тут ростуть. Мешканці району стверджують, що вік їх сягає більше 300 років! Серед дерев-велетнів – відомий містянам дуб Фролкіна.

Фото: Андрій Андрєєв, ФБ

“В 2015 році ми надали цій території статус скверу, щоб вберегти цей зелений оазис від забудови, а вже в поточному році нам вдалося домогтися виділення коштів на благоустрій скверу!”, – розповідає депутат.

Фото: Андрій Андрєєв, ФБ

За словами Андрія Андрєєва, з нагоди відкриття скверу влаштували для дітей та мешканців невелику святкову програму з цікавими майстер-класами та квестами.

Фото: Андрій Андрєєв, ФБ

“Традиційно встановили в новоствореному сквері пункт обміну книгами, де я розмістив декілька своїх улюблених книг українських письменників, серед яких Василь Шкляр, Юрій Горліс-Горський та багато інших!” – зазначає депутат.

Фото: Андрій Андрєєв, ФБ