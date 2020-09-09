Мэр Киева Виталий Кличко вместе со "смотрящим" Денисом Комарницким покрывают незаконное строительство на Почтовой площади, которое искажает ее архитектурный ансамбль

Такое мнение высказал политический эксперт и блогер Виктор Таран на своей странице в Facebook.

"Неоднократно писал, что самым большим соперником Кличко во втором туре может стать его антирейтинг. И вот очередной скандал. Есть информация что якобы мэрия разрешила сделать из небольшого технического помещения на Почтовой площади двухэтажное здание ресторана. При этом что против незаконного строительства, которое проводится под видом "реконструкции сгоревшего здания", уже несколько месяцев борются активисты”, - отметил Таран.

Он напомнил, что незаконное строительство на Почтовой площади, 3-В, продолжается с весны. Информационный щит возле площадки сообщает, что на месте ведется "капитальный ремонт нежилого помещения", а заказчиком выступает "физическое лицо".

"Известно, что подрядчиком выступает ООО "Прайм билд Девелопмент", а проектировщиком - ООО "КО Проджект". Заказчик же строительства остается неизвестным. Так вот, говорят, что заказчик этого незаконного сооружения человек который якобы близок к Кличко и Комарницкому. И именно поэтому, как говорится, Они строительство, которое искажает Почтовую площадь, покрывают. Специалисты утверждают, что рентабельность такого проекта составит 200%, но только при условии "сотрудничества" с городскими властями”, - подчеркнул эксперт.

По его словам, ранее СМИ писали, что, вероятно, к строительству ресторана причастны нардеп нескольких созывов Нестор Шуфрич и экс-глава Госпредпринимательства бизнесмен Михаил Бродский.

"Также в СМИ публиковалась информация, что эта незаконная застройка находится здесь исключительно из-за халатности и коррупции в окружении мэра Киева и самого Виталия Кличко. При этом, в рекламных материалах рейдеров, которые с согласия Кличко захватили здание, называют "физическими лицами, далекими от политики"”, - констатировал политолог.

Блогер подчеркнул, что возведение в этом месте зданий вообще запрещено из-за близости речного вокзала.

"А самое печальное в этой истории то, что строительство ресторана не просто нарушает архитектурный ансамбль столичного Речного вокзала. Дело в том, что здание Киевского речного вокзала является памятником архитектуры. И любое строительство вплотную к нему - незаконное и запретное из-за того, что может не только разрушить памятник, но и уничтожить его визуально. Но кажется Кличко с Комарницким это не смущает”, - резюмировал Виктор Таран.