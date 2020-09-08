В Киеве 8 сентября на проспекте Лобановского произошла авария с участием двух авто

После столкновения один из них вылетел на тротуар и сбил женщину. Происшествие случилось на перекрестке с улицей Кривоноса, сообщает "Киев Оперативный".

На место прибыли полицейские и медики "скорой". Известно, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут строить три новых станции под мостом.

Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.

Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала "Киев" заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины.



Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.

Как сообщала Politeka, на бывшем кладбище в районе Бабьего Яра началось строительство.

На территории, примыкающей у Мемориальному заповеднику Бабий Яр, на месте бывшего недостроенного спорткомплекса была отгорожена строительная площадка овальной формы, размером примерно 80х60 метров.