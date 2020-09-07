Возмущенные пользователи социальной сети Facebook запустили флешмоб, в котором требуют от мэра Киева Виталия кличко обратить внимание на реальные проблемы города и качество дорожного покрытия в частности. Соответствующие фото и видео публикуются с хештегом #ЯмаКличко.

“Виталий Владимирович, обратите внимание на реальные проблемы города”, - написал пользователь Алексей Михайленко.

#ЯмаКличко Виталий Владимирович обратите внимание на реальные проблемы города. Gepostet von Алексей Михайленко am Samstag, 5. September 2020

Киевляне публикуют видео из разных районов столицы и показывают проблемы дорожного покрытия. Участники флешмоба подчеркивают, что некоторые ямы находятся на дорогах уже долгие годы.



“Надо доделать дороги, чтобы можно было безопасно передвигаться по району. А также следует обратить внимание на корневую систему, на которую был положен асфальт. Работу следует делать качественно и с головой!” - отметил Дмитрий Лоза.

Надо доделать дороги, чтобы можно было безопасно передвигаться по району. А так же следует обратить внимание на корневую... Gepostet von Dmitry Loza am Samstag, 5. September 2020

“Возле подъезда жилого дома Миколайчука 13А. Самое интересное, что буквально три года назад здесь перекладывали асфальт, но деньги оказались на ветер... Теперь опять жильцы должны написать много-много жалоб, чтобы добиться ремонта”, - сообщила Ирина Ковальчук.



Киевляне подчеркивают, что качественное дорожное покрытие необходимо и во дворах, где проводят время дети.



“Виталий Владимирович, Вы мечтаете о здоровой молодежи? Обещали все ямы залатать, а ведь тут у нас в скромном районе Березняков ребята катаются, могут себе головы поразбивать. Позаботьтесь о подрастающем поколении хотя бы, ведь главное - дети!” - подчеркнул Вал Савчук.