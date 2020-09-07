Возмущенные пользователи социальной сети Facebook запустили флешмоб, в котором требуют от мэра Киева Виталия кличко обратить внимание на реальные проблемы города и качество дорожного покрытия в частности. Соответствующие фото и видео публикуются с хештегом #ЯмаКличко.
“Виталий Владимирович, обратите внимание на реальные проблемы города”, - написал пользователь Алексей Михайленко.
Киевляне публикуют видео из разных районов столицы и показывают проблемы дорожного покрытия. Участники флешмоба подчеркивают, что некоторые ямы находятся на дорогах уже долгие годы.
“Надо доделать дороги, чтобы можно было безопасно передвигаться по району. А также следует обратить внимание на корневую систему, на которую был положен асфальт. Работу следует делать качественно и с головой!” - отметил Дмитрий Лоза.
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“Возле подъезда жилого дома Миколайчука 13А. Самое интересное, что буквально три года назад здесь перекладывали асфальт, но деньги оказались на ветер... Теперь опять жильцы должны написать много-много жалоб, чтобы добиться ремонта”, - сообщила Ирина Ковальчук.
Киевляне подчеркивают, что качественное дорожное покрытие необходимо и во дворах, где проводят время дети.
“Виталий Владимирович, Вы мечтаете о здоровой молодежи? Обещали все ямы залатать, а ведь тут у нас в скромном районе Березняков ребята катаются, могут себе головы поразбивать. Позаботьтесь о подрастающем поколении хотя бы, ведь главное - дети!” - подчеркнул Вал Савчук.