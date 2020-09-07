Издание "Politeka" провело социологический опрос среди киевлян и узнало, кого из кандидатов на пост мэра они поддерживают.
Так, согласно опросу, лидером электоральных симпатий остается действующий глава города Виталий Кличко. За него готовы проголосовать 27% опрошенных.
В то же время, увеличил свою поддержку Андрей Пальчевский за которого свои голоса готовы отдать уже 17,5% киевлян.
Далее идет Ирина Верещук - 6,8%.
Замыкают первую пятерку Александр Попов — 5,4% и Алексей Кучеренко-5,1% соответственно.
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Среди главных проблем города, жители назвали отсутствие четкой стратегии развития, заброшенную транспортную инфраструктуру и проблемы с поставкой коммунальных услуг.
Опрос методом телефонного интервью проведен 3-6 сентября. Участие в нем приняли 866 респондентов. Допустимая социологическая погрешность составляет 2,3%. Исследование является репрезентативным для населения Киева старше 18 лет.