В Киеве четвертый раз за минувшие шесть дней "заминировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы

Об этом сообщают в "Киев оперативный" и выложили видео с места происшествия.

На кадрах ролика видно, что детей и преподавателей эвакуировали из помещения, к зданию подъехала пожарная машина, карета скорой помощи и полиция.

Дети расположились в ближайших к школе дворах и сквериках, дожидаясь, когда им можно будет вернуться к учебе.

Добавим, что на прошлой неделе, с 31 августа по 6 сентября, подразделениями спасателей и правоохранителями было осуществлено 15 выездов на анонимные заминирования и обнаружения подозрительных предметов.

Об этом сообщает пресс служба Главного управления ГСЧС в Киеве. Всего за 2020 год осуществлен такой 251 выезд (за аналогичный период 2019 495 выездов).





Ранее мы писали, что две столичные школы перешли на дистанционное обучение из-за заболевших китайским вирусом учителей.

Также 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников.



Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



Он также рассказал, что временно закрыли на карантин четыре детских сада: по одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах.

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