Кандидат в мэры Киева, народный депутат Ирина Верещук предметно раскритиковала действующего городского голову Виталия Кличко за коррупцию и хищение бюджетных средств столицы

Интервью с Верещук транслировалось в эфире телеканала Кyiv Live.

“Киевская власть во главе с Кличко привыкла делать из городского бюджета кормушку. Они привыкли на дороги тратить миллиарды каждый год, делая из этого перманентный, систематический процесс. А потом разводят руками, мол, что мы можем сделать? Денег не хватает. Но у Киева огромный бюджет - 58 млрд грн в этом году. Проблема же в том, что на дорогах в Киеве системно и бесперебойно воруют - день и ночь. Дороги в Киеве являются большой коррупционной кормушкой", - отметила политик.

Коснулась она и проблемы критической нехватки парковок в столице.

"Виталий Кличко может сколько угодно делать пешеходный центр, изымать машины эвакуаторами, устраивать перформансы, давя на водителей. Которые просто негде припарковать свои машины и вынуждены нарушать правила. Потому что нет ни перехватывающих стоянок, ни подземных паркингов в центре. В киеве официально 26 тыс. паркомест и около миллиона автомобилей! Проблема и в новых застройках, когда на 1800 квартир предполагается 300 паркомест. И никто не контролирует застройщиков, чтобы они закладывали в проекты ЖК необходимое количество паркомест. Хотя это - ответственность столичной власти”, - отметила Верещук.

Отдельно она вспомнила о разбитых киевских тротуарах, отметив, что это-исключительно ответственность мэра Кличко.

"А почему Кличко не видит, в каком состоянии тротуары и ничего не делает с этим? Потому что он ими не ходит. Если бы он хоть раз увидел, как мамаша с коляской, с маленьким ребенком должна идти разбитым тротуаром по ямам, то, возможно, он бы лучше понимал и людей, и их беды”, - предположила народный депутат.

По ее мнению, много столичных проблем связано с так называемым “смотрящим” Денисом Комарницким, с которым Кличко находится в коррупционной связи.

"Меня удивляет, почему такой внешне сильный Кличко оказался таким слабым. Он слаб-и потому коррумпирован. Люди поверили ему, отдали голоса, а им руководят Комарницкий и другие люди, которые совершенно не уполномочены общиной. Они не несут никакого обязательства и должны быть за пределами принятия решений и вообще управленческих процессов. Это клика или синдикат, которому в 21-м столетии в европейской столице не место!"- подчеркнула Ирина Верещук.