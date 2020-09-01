Жителям украинской столицы могут запретить устанавливать кондиционеры и стеклить балконы

Как передает Znaj, речь идет об исторических домах Киева.

31 августа появилась соответствующая петиция на сайте Киеврады. Автором стал Иван Тырков, который выступает за сохранение фасадов старинной архитектуры. Он счиает, что кондиционеры и застекленные балконы уродуют изящные аутентичные здания, а потому портится общий вид исторической части Киева.

"Историческая застройка Киева является сокровищем, подобного которому нет нигде в мире, и нельзя уничтожать этот клад балконами и кондиционерами", - отметил киевлянин.



Чтобы петицию рассмотрела Киеврада, она должна собрать 10 000 голосов за 90 дней.

Напомним, в Киеве также было иницировано переименование площади Льва Толстого в честь короля Даниила Галицкого. Данная петиция появилась на сайте Киевского городского совета.



По мнению автора документа Николая Трипольского, площади необходимо дать имя короля Даниила Галицкого, правление которого ознаменовалось экономическим, культурным и политическим подъемом Галицко-Волынского княжества.





