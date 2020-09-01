Жителям украинской столицы могут запретить устанавливать кондиционеры и стеклить балконы
Как передает Znaj, речь идет об исторических домах Киева.
"Историческая застройка Киева является сокровищем, подобного которому нет нигде в мире, и нельзя уничтожать этот клад балконами и кондиционерами", - отметил киевлянин.
Чтобы петицию рассмотрела Киеврада, она должна собрать 10 000 голосов за 90 дней.
Напомним, в Киеве также было иницировано переименование площади Льва Толстого в честь короля Даниила Галицкого. Данная петиция появилась на сайте Киевского городского совета.
По мнению автора документа Николая Трипольского, площади необходимо дать имя короля Даниила Галицкого, правление которого ознаменовалось экономическим, культурным и политическим подъемом Галицко-Волынского княжества.
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Ранее в Киеве опустили самый большой флаг Украины из-за того, что он порвался.
Об этом сиало известно из сообщения жителей Киева в соцсетях.
"В столице сегодня порвался самый большой флаг в Украине. Как заявили коммунальщики, флаг начал рваться. То ли от ветра, то ли от качества материала – непонятно. Со слов мэра Киева Виталия Кличко, флаг был установлен "силами меценатов" и обошёлся в 47 миллионов гривен. P. S. Видимо, для надёжности нужно было больше, больше миллионов!", - рассказал Андрей Квитковский на своей страничке в Фейсбуке.Напомним, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.
Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют все.