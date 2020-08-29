Киевляне назвали своих фаворитов в выборах на пост мэра столицы



Как передает Politeka.net, об этом стало известно с результатов социсследования, которое провели в ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".

Так, согласно последним данным опроса, в лидеры гонки за кресло мэра Киева вырвались Виталий Кличко, которого готовы поддержать 23,8% киевлян и общественный деятель Андрей Пальчевский с поддержкой в 22,7%. Как мы видим, лидеров разделяет чуть более одного процента.

Результаты опроса выглядят следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8% Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7% Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5% Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7% Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5% Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5% Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1% Сергей Притула ("Голос") – 3,9% Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8% Александр Омельченко – 3,3%

Стоит отметить, что осенью прошлого года разрыв между Клички и Пальчевским составлял 5%.

Руководитель ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов отметил, что такое изменение в предпочтениях киевлян связано с неудовлетворительной работой действующего мэра. По его словам, недовольство выразили около 41% жителей столицы.

Невыполнение обещаний, махинации со строительством мостов и скандалы с заместителями в Киевской городской администрации стали главными причинами падения рейтинга Кличко, отметил Лагутов.

Также у киевлян поинтересовались, какую партию они бы поддержали на грядущих местных выборов.

Результаты выглядят следующим образом:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Перемога Пальчевского» – 14,0%

Стотиь отметить, что политической партии "Удар" симпатизируют 10% жителей столицы.

Напомним, Андрей Пальчевский о проблеме русского языка: "Нам президент Зеленский обещал мультикультурную страну"