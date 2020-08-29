Киевляне назвали своих фаворитов в выборах на пост мэра столицы
Как передает Politeka.net, об этом стало известно с результатов социсследования, которое провели в ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".
Так, согласно последним данным опроса, в лидеры гонки за кресло мэра Киева вырвались Виталий Кличко, которого готовы поддержать 23,8% киевлян и общественный деятель Андрей Пальчевский с поддержкой в 22,7%. Как мы видим, лидеров разделяет чуть более одного процента.
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Результаты опроса выглядят следующим образом:
Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%
Сергей Притула ("Голос") – 3,9%
Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8%
Александр Омельченко – 3,3%
Стоит отметить, что осенью прошлого года разрыв между Клички и Пальчевским составлял 5%.
Руководитель ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов отметил, что такое изменение в предпочтениях киевлян связано с неудовлетворительной работой действующего мэра. По его словам, недовольство выразили около 41% жителей столицы.
Невыполнение обещаний, махинации со строительством мостов и скандалы с заместителями в Киевской городской администрации стали главными причинами падения рейтинга Кличко, отметил Лагутов.
Также у киевлян поинтересовались, какую партию они бы поддержали на грядущих местных выборов.
Результаты выглядят следующим образом:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Перемога Пальчевского» – 14,0%
Стотиь отметить, что политической партии "Удар" симпатизируют 10% жителей столицы.
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