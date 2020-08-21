Мэр столицы Виталий Кличко договорился с совладельцем группы "Приват" Геннадием Боголюбовым о том, чтобы входящий в орбиту его партнера Игоря Коломойского народный депутат Александр Дубинский перестал критиковать городского главу, взамен разрешив Боголюбову вести незаконное строительство в центре Киева.

Об этом сообщил блогер и журналист Михаил Шнайдер.

“По информации от знающих людей, наш знаменитый мэр Виталий Кличко, договорился с совладельцем группы "Приват" Геннадием Боголюбовым о том... чтобы входящий в орбиту его партнера Игоря Коломойского народный депутат Александр Дубинский перестал атаковать и критиковать самого Кличко.

Цена договоренности - незаконная стройка в буферной зоне Софии Киевской, собственником которой фактически и стал Боголюбов записав ее на своего зятя Станислава Шейхетова”, - написал Шнайдер.

По его словам, несмотря на заверения Кличко о том, что стройка теперь законна, Боголюбов не планирует снижать ее этажность.

“Кличко пропиарил эту стройку и рассказал нам о том, что проблема с незаконностью и этажностью уже решена, хотя это совсем не так и Боголюбов не собирается уменьшать высотность строящегося здания до максимально допустимых по закону 27 Метров”, - отметил блогер.

Он поделился информацией о том, что Кличко надеется, что команда Коломойского будет держать слово и перестанет его трогать во время мэрской кампании.

“И как уже заметили все те, кто внимательно следил за Киевской тематикой, лично Дубинский практически перестал остро критиковать и троллить Мэра. Что подтверждает вышеизложенную Информацию”, - констатировал журналист.

Кроме того он сообщил, что во избежание протестов активистов к защите незаконной стройки подключили экс-нардепа Игоря Луценко.

“Чтобы скандал с возобновлением стройки не подняли активисты, к ее защите привлекли советника Кличко... Игоря Луценко. Того самого Луценко, который вот уже много лет называется активистом и защитником Киева от незаконной Застройки. А ещё неплохо знает как на этом зарабатывать и знает, кому и сколько надо занести, чтобы любые протесты сошли на Нет. Вот такая интересная складывается Ситуация. И чем ближе выборы, тем она будет Горячее”, - резюмировал Михаил Шнайдер.