Общественный деятель Андрей Пальчевский раскрыл, куда исчезают деньги из киевского бюджета, и заявил о готовности повысить зарплаты
Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".
"Стопроцентно мы повысим зарплаты работникам транспорта Киева. Нет никаких сомнений в необходимости это сделать", – заявил Пальчевский.
По словам лидера политсилы "Перемога Пальчевського", на Киев приходится около двух миллиардов долларов. "Это сопоставимо с бюджетами небольшой страны", - отметил общественный деятель.
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Пальчевский уточнил, что по расчетам экономистов, порядка 20-25% этих средств, то есть до четверти, оседают в руках чиновников.
"Потому и такая конкуренция (ред. – на должность мэра Киева). Без всякого сомнения мы можем себе позволить повышение зарплат, если не выбрасывать деньги", – подытожил Пальчевский.
Ранее мы собщали, общественный деятель возмутился отсутствием поддержки малых фермерам со стороны государства.
"У нас 70% земель уже принадлежит агробаронам. А обрабатывают нашу землю всего лишь 30% маленьких самостоятельных фермеров. И, не смотря, на то, что выделяется 4,5 млрд грн, малым фермерам ничего не достается, потому что эти деньги «пилятся» агробаронами", – поделился мнением Пальчевский.
Он также отметил, что в Украине нужно готовить высокопрофессиональных фермеров, которые разбираются в современных технологиях. В частности, по его словам, есть вероятность, что "через 20 лет по полям будут ездить дроны", а рядом будут сидеть люди, которые умеют ими управлять.
Напомним, что Пальчевский раскрыл киевской власти глаза на проблемы в спальных районах: "Нельзя быть мэром только центра!"
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