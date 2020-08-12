ТОВ “Інжинірингова мостова компанія” звернувся за захистом до Державного бюро розслідувань через тиск, який здійснюється на компанію мером Києва Віталієм Кличко за допомогою правоохоронних органів. “Інжинірингова мостова компанія” вимагає притягнути до відповідальності міського голову, очільника Нацполіції у Києві Андрія Крищенко та керівництво ТОВ “Еко-Буд-Трейд”, з яким компанія працює як субпідрядник на будівництві Подільського мостового переходу.



Про це KV стало відомо з заяви про вчинення кримінального правопорушення представника ТОВ “Інжинірингова мостова компанія” – адвоката Віталія Опанасенко, поданої на ім'я директора Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві Дениса Кермана.



У розпорядженні редакції наявний документ, який підтверджує, що ця заява була зареєстрована ТР ДБР у Києві 11 серпня 2020 року.



У заяві повідомляється, що “ТОВ “Інжинірингова мостова компанія” стикнулось з необгрунтованим тиском та беззаконням правоохоронних органів, що призводить до повного блокування та припинення діяльності компанії”.



Необгрунтований тиск в заяві пояснюється тим, що голова Київського міськдержадміністрації (КМДА) Віталій Кличко спільно з керівником Національної поліції у Києві Андрієм Крищенком вирішили силовим шляхом примусити ТОВ “ІМК” безоплатно віддати належне йому майно, а саме ванти, які були придбані компанією для будівництва Подільського мостового переходу.



Адвокат зазначив, що слідчими та оперативними співробітниками Подільського УП Нацполіції у Києві без наявності відповідної ухвали слідчого судді було проведено обшуки офісних приміщень ТОВ “ІМК” та территорії складу, який використовує ТОВ “ІМК”.



“Зі слів слідчих, обшук проводився виключно з метою вилучення належного на приватній власності майна компанії”, – повідомив адвокат.



За результатами обшуку офісних приміщень, як зазначається в заяві, підприємство втратило документи, що стосуються всіх проектів, які супроводжувались спеціалістами ТОВ “ІМК”.



“Документація вилучалась папками, ящиками та пакувалась до мішків, без жодного опису та деталізації”, – зазначено у заяві.



Також повідомляється, що слідчим було прийнято рішення про вилучення, належних ТОВ “ІМК” 12 вантових канатів виробництва BRIDON INTERNATIONAL GMBH та залишення їх на відповідальне зберігання, шляхом “виставлення посту охорону працівниками поліції ППОП №1”. Проте 8 серпня 2020 року на територію вказаного складу знову прибули слідчі та оперативні працівники Подільського УП ГУНП у Києві у супроводі озброєних людей у масках.



“Абсолютно не грунтуючи свої вимоги на нормах процесуального законодавства, незаконно проникнувши на приватну територію, слідчі за участі вантажних кранів відверто розпочали викрадення належного ТОВ “ІМК” майна, а саме 12 вантових канатів виробництва BRIDON INTERNATIONAL GMBH, які напередодні і так були вилучені під час проведення незаконного обшуку. Свої дії слідчі та оперативні працівники обгрунтовували виключно вказівками вище стоячого керівництва поліції міста Києва”, – зазначено у заяві.



А також додано, що слідчий склав протокол огляду місця події, під час якого повторно вилучено ті самі 12 вантових канатів без їх належного опечатування, маркування, та в порушення вимог ст. 100 КПК України переміщено на незрозумілий майданчик за адресою: Київ, вул. Набережно-Лугова 4, де і було залишено.



“На даний час, ТОВ “ІМК” фактично залишилось без належного на праві власності майна на загальну суму понад 100 млн. грн. без будь-якої господарської та фінансової документації, яка б надавала можливість продовжувати роботу, без робочої комп'ютерної техніки”, – підкреслено у заяві.

В зв'язку з цим на підприємстві вважають, що зупинити тиск на ТОВ “ІМК” та повернути майно може виключно втручання вищих правоохоронних органів України. А також просять на підставі поданої заяви внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та розпочати розслідування, а також внести відомості до ЄРДР про вчинення слідчими та оперативними працівниками Подільського УП Нацполіції у Києві, керівником ГУ Нацполіції у Києві Андрієм Крищенко, головою КМДА Віталієм Кличком, а також посадовими особами ТОВ “Еко-буд-трейд” кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч.4 ст.189, ч. З ст. 206-2, ч. З ст. 365, ч. 2 ст. 383 КК України, та визнати ТОВ “Інжинірингова мостова компанія” потерпілою юридичною особою у кримінальному провадженні.