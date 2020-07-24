В Киеве задержали двух женщин, которые обокрали пенсионерку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, жительницы Полтавской области мошенническим способом завладели сбережениями пенсионерки. Женщинам уже объявили о подозрении, за содеянное им грозит до трех лет тюремного заключения.
По данным полиции, на спецлинию 102 поступило сообщение от киевлянки о том, что две женщины выманили у нее сбережения. К потерпевшей выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и выяснила, что к 73-летней пенсионерке на улице подошли две незнакомки и предложили социальную помощь в виде бесплатного массажа. Женщина согласилась и пригласила их в свою квартиру, где в ходе общения передала сообщницам 1300 долларов и 16 тысяч гривен.
Впоследствии сотрудники уголовного розыска установили и задержали обеих женщин в пригороде Киева. При осмотре вещей правоохранители обнаружили деньги, которые принадлежат киевлянке. Щлоумышленницами оказались 32-летняя и 49-летняя жительницы Полтавщины, которые находятся в розыске за совершение аналогичного преступления.
Следственный отдел Оболонского управления полиции объявил задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Напомним, "Ни один президент этого не делал": в Киеве вандалы разгромили прокатные велосипеды, кадры.
Ранее Politeka сообщала, что в Киеве мужчина среди бела дня пристает к детям, видео.
Также Politeka писала о том, как открыли стрельбу в центре Киева, видео с места событий.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Подружка русской Кардашьян в тесном белье едва удержала внушительные формы: «Даже Квитко позавидует»
Решение по Донбассу, жесткий курс валют и новые штрафы – главное за ночь
Асмус соблазнила белоснежной грудью в бархатном платье, Харламов кусает локти: пикантное фото
Женька из «Сватов» разделась перед камерой, едва прикрыв прелести цветами: «Ты бомба»