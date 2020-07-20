Мэр Киева Виталий Кличко в кооперации со “смотрящим” Денисом Комарницким активно распродает коммунальную собственность

Об этом сообщает «Антикор».

Совсем недавно стало известно о продаже стратегического инфраструктурного объекта столицы - надземного перехода от Центрального железнодорожного вокзала Киева к путям скоростного трамвая

“Сегодня стало известно, что Киев продал в частные руки знаменитую “трубу” - надземный переход от Центрального железнодорожного вокзала Киева к путям скоростного трамвая, что находится по адресу ул. Старовокзальная, 26. До последнего времени объект числился на балансе КП “Киевпастранс”. Покупателем выступило ООО “Парус-Риелти”, которое с 2005 года арендовало галерею перехода площадью 2 тыс. 259 кв. м. Новость интересная сама по себе. Но еще интереснее она становится, если заглянуть в историю. Так как эта же самая фирма собиралась купить этот самый переход еще десять лет назад, и даже получила в 2009 году соответствующее разрешение от Киевсовета. Но тогда с продажей не сложилось, ведь против нее категорически выступил... Виталий Кличко!” - говорится в материале.

Издание напоминает, что еще в 2010 году в “Блоке Кличко” активно боролись с продажей “трубы”.

“Тогда в “Блоке Кличко”говорили о ее незаконности, пугали тем, что там отгрохают новый ТРЦ, а киевляне останутся без перехода, обращались в прокуратуру, обещали не допустить преступной продажи. Получается, оппозиционер Кличко был против продажи перехода, а мэр Кличко - взял и продал его! Ловкость рук - и никакой совести. Причем, с точки зрения городской да и центральной власти, по идее, этот переход продавать было никак нельзя. Ведь это - важнейший стратегический инфраструктурный объект, являющийся неотъемлемой частью Центрального Вокзала, участвующей в распределении пассажиропотока. Потеря контроля над ним ставит под угрозу безопасность тысяч пассажиров, не говоря уже об их комфорте. Но Кличко это не остановило, и вот - “труба” продана”, - констатируют СМИ.

Причем, по их информации, продажа перехода на Старовокзальной - далеко не единичный случай.

“Случай этот, увы, не единичный. Из чего можно сделать вывод, что Виталий Владимирович и мэром-то стал исключительно ради того, чтобы распродавать столичное хозяйство. А до того выступал против, чтобы ничего не продали без него”, - подчеркивается в статье.

Там также отмечается, что с особой силой процесс “разбазаривания” коммунальной собственности активизировался в последний год - когда Кличко вошел в “крепкий союз” с новым “смотрящим” Денисом Комарницким.

“ Нужные связи в верхах и в правоохранительных органах позволяют этой парочке в наглую грабить киевлян, не опасаясь никаких последствий. Журналисты сообщали о “распиле” 6 млрд гривен на строительстве Подольского мостового перехода. О получении за откаты разрешений на незаконное строительство в заповедных зонах. О воровстве на ремонтах дорог и развязок. И распродажа городского имущества - еще один факт из этой цепочки. Наглядно демонстрирующей, что Кличко, Комарницкому и их прихлебателям плевать на Киевлян, и к власти в городе они пришли исключительно ради собственного обогащения”, - резюмирует издание.