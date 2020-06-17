Мэр Виталий Кличко предупредил об ужесточении мер безопасности на карантине

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА рассказал подробности во время брифинга 16 июня.

По словам Виталия Кличко, в столице начали более строго следить за тем, не нарушают ли киевляне правила карантина. Для этого власти Киева собрали специальные группы, которые будут выявлять нарушителей.

"Город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований", - сообщил мэр.

Он, что в группы входят сотрудники районных администраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Нацполиции и муниципальной охраны. Им поручено проверять нормы безопасности в магазинах, заведениях общественного питания и других местах. Нарушителям будут выписывать штрафы.

Виталий Кличко напомнил, что физлицам придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен, а владельцам учреждений - до 340 тысяч гривен. Но и это еще не всё:

“В случае выявления значительных нарушений, заведение могут закрыть – до их устранения”.

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что Кличко насмешил киевлян новым перлом, позор попал на видео: "Шалун".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.