В Киеве остановили красную ветку метро, неизвестный мужчина выбежал на рельсы и начал двигаться внутрь тоннеля.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева в Facebook.

Сообщается, что ЧП произошло на станции метро «Берестейская». Уточняется, что в руках мужчина держал нож. Во время своего «марафона» неадекватный пассажир добежал почти до станции метро «Шулявская», после чего его поймали полицейские. После задержания оказалось, что мужчина ранен, у него было ранения живота. Потому на место ЧП сразу же вызвали скорую помощь.

Очевидцы события говорят, что перед тем, как прыгнуть на пути, мужчина грозился всем нанести себе ножевые ранения. В целом, на поиски и задержание неадекватного пассажиры в метрополитене ушло целых полчаса. Именно на такое время было приостановлено движение на красной ветке метро.

Ранее сообщалось, что скоро полиция Киева начнет проверять ношение масок в вагонах метро.

После ослабления карантина многие пассажиры подземки не соблюдают масочный режим, однако тут же закрывают лицо, услышав объявление по громкоговорителю. На станциях за выполнением правил карантина следят дежурные метрополитена и полицейские, но многие снимают защиту уже в вагонах. Пассажиры жалуются, что в масках душно.

Чтобы пассажирам «не было душно», вскоре за соблюдением мер безопасности в метро будут следить еще тщательнее - правоохранители начнут искать нарушителей не только на станциях, но и в поездах. Если пассажира поймают без маски, то могут наказать штрафом.

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

Как сообщала Politeka, подростки поплатились за беспредел в метро Киева, видео: "Решили почувствовать адреналин".

Также Politeka писала, что в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.