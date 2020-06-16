На столичном жилом массиве Нивки, неизвестные личности травят котов.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на службу спасения животных Kyiv Animal Rescue Group.

Так, спасатели отмечают, что в районе Нивок регулярно встречаются случаи отравления котов, один из них произошел недавно на Невском переулке.

"На Невском переулке найдена отравленная кошка в тяжелом состоянии. Кошка была немедленно госпитализирована, но скончалась в реанимации. Напомним, что в районе Нивок, Туполева, регулярно встречаются случаи отравления котов. При обнаружении такого следует немедленно обращаться в ветклинику, т.к. каждая минута задержки может привести к гибели животного", – говорится на странице спасателей в Facebook.

Ранее сообщалось, что вСвятошинском районе столицы женщина держит тридцать коз, которых выгуливает каждый день.

Каждая коза ведет себя по-разному -одни козы бегут, другие идут медленно. Некоторые успевают по дороге вскарабкаться на дерево, чтобы сорвать листик. На днях одна из них оставила след от копыта на припаркованном автомобиле.

Владелица рогатых Анна с козами живет в частном секторе. На какой именно улице, можно почувствовать по запаху - сильно воняет. Дом делится на две семьи. Так, где часть козьей владелицы, видно по мусору. В пакетах отходы капусты, гороха и прочая гниль.

Сообщалось также, что в Киеве спасатели и жители многоэтажного дома сделали невозможное ради спасения 1,5-месячного котенка.

Для поиска животного был задействован тепловизор. Оборудование подсказало, где сидит котенок в конкретный момент и отслеживать его перемещения. Для спасения маленького комочка пуха пришлось сломать стены в семи квартирах. Жильцы дома не возражали, что их ремонты частично будут испорчены, так как трое суток сами пытались спасти котенка.

Только на восьмом этаже удалось поймать животное с помощью веревки и спасательной петли и вытащить из вентиляционной шахты.

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