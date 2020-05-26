К зданию Государственного бюро расследований стянули военную технику, несмотря на дождь, собирается толпа

Экс-президента Украины Петра Порошенко срочно вызвали 26 мая на допрос в ГБР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что бывший глава государства проходит, как свидетель по одному из ряда уголовных производств. Допрос должен начаться в 11 часов.

В сети появились фото с места события. Территория окружена военными и полицией. Кадры опубликовали в телеграм-канале Klymenko Time.

Ранее сообщалось, Порошенко вызвали на допрос в рамках уголовного производства по расследованию обстоятельств перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Ранее мы сообщали, Порошенко присутствовал 23 мая на похоронах своего соратника Анатолия Матвиенко, бывшего народного депутата из "БПП".

Лидер партии "Европейская солидарность" опубликовал фото с прощальной церемонии на своей странице в Facebook и поделился своими эмоциями после трагедии. Как можно заметить на фото, Петр Порошенко стоит в храме у гроба, на лице экс-президента - дизайнерская маска.

"Очень тяжелый день для тех, кто знал Анатолия Сергеевича Матвиенко. Сегодня мы провожаем его в последний путь и отдаем дань этому светлому человеку и его вкладу в развитие суверенного, независимого украинского государства", - написал Петр Алексеевич.

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