К зданию Государственного бюро расследований стянули военную технику, несмотря на дождь, собирается толпа
Экс-президента Украины Петра Порошенко срочно вызвали 26 мая на допрос в ГБР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что бывший глава государства проходит, как свидетель по одному из ряда уголовных производств. Допрос должен начаться в 11 часов.
В сети появились фото с места события. Территория окружена военными и полицией. Кадры опубликовали в телеграм-канале Klymenko Time.
Ранее сообщалось, Порошенко вызвали на допрос в рамках уголовного производства по расследованию обстоятельств перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.
Новая выплата пенсий в Украине, Пенсионный фонд раскрыл все карты: "Со 2 июня начнется..."
Экс-жену Богомолова спасают врачи, Андрей Малахов раскрыл детали: «Она не смогла…»
Раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно..."
Дана с "Холостяка" ошарашила заявлением после финала шоу: "Он поймёт, что Даша..."
Ранее мы сообщали, Порошенко присутствовал 23 мая на похоронах своего соратника Анатолия Матвиенко, бывшего народного депутата из "БПП".
Лидер партии "Европейская солидарность" опубликовал фото с прощальной церемонии на своей странице в Facebook и поделился своими эмоциями после трагедии. Как можно заметить на фото, Петр Порошенко стоит в храме у гроба, на лице экс-президента - дизайнерская маска.
"Очень тяжелый день для тех, кто знал Анатолия Сергеевича Матвиенко. Сегодня мы провожаем его в последний путь и отдаем дань этому светлому человеку и его вкладу в развитие суверенного, независимого украинского государства", - написал Петр Алексеевич.
Напомним, новая уловка Зеленского с Порошенко не сработала, Лесев раскрыл детали: «Не такой грязный»
Также Politeka писала, что Зеленский сравнил себя с Порошенко и отказался выносить обещанный приговор: "я уважаю..."