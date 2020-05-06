Стало известно, кого из украинских пенсионеров не затронет индексация выплат

Об этом пишет Обозреватель.

В ПФУ рассказали, что выплаты будут повышены на 11%, но на деле ситуация не столь радужная.

На сегодняшний день в стране 11,4 млн пенсионеров, но денежную прибавку на своем счету увидят только 6,9 млн. То есть, почти 4,5 млн льготников индексация фактически не коснется, хотя ее и проведут.

В первую категорию пенсионеров, не попадающих под индексацию пенсий, попадают украинцы, которые мало зарабатывали во время своей трудовой деятельности.

Как известно, сегодня в Украине пенсию льготникам считают по специальной формуле: среднюю зарплату за 3 года (ее называет Пенсионный фонд) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, умножают на стаж в годах и умножают на 1%.

Если размер основной пенсии льготников, которые ушли на отдых с низкой зарплатой, (после расчета по формуле) меньше 1638 грн ("минималка" на 2020 год), то до этой суммы им добавляли деньги. А вот эти 11% будут после индексации добавлять не до 1638 грн, а до "основной пенсии". Поэтому даже после повышения выплат в мае огромное число пенсионеров продолжат получать свои 1638 грн.

Но повышенные выплаты (до 2100 грн) получат те пенсионеры, которые выполнили условия по стажу.

Во вторую категорию попадают льготники, получающие специальные пенсии. Это силовики, судьи, прокуроры, нардепы и еще целый ряд категорий. Их майская индексация не коснется.

Третья категория — льготники, которые получают надбавки за дополнительный стаж (больше 35 лет мужчины и больше 30 лет - женщины). Индексировать им будут размер основной пенсии (без учета надбавок), то есть для них размер доплаты составит гораздо меньше 11% или вообще нивелируется.

То есть, доплата к пенсиям положена тем льготникам, которые не входят ни в одну из этих трех категорий.

Ранее мы рассказывали, что индексация пенсий в Украине получила новый поворот.

Пенсионный фонд Украины 4 мая отчитался о выделении с начала месяца 2,6 миллиардов гривен на выплату проиндексированных пенсий.

В Фонде отметили, что порядок выплат не изменился. Они будут проведены в определенную каждому пенсионеру дату. Средства зачислят на счет в банке или почтальоны "Укрпочты" доставят домой тем, кто выбрал соответствующий вид выплат.

Напомним, "До 9 тысяч гривен": украинцы смогут получить новую прибавку к пенсии, кому повезет

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