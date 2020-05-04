Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столицу дезинфицируют при помощи беспилотных дронов

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА рассказал о нововведении во время брифинга 4 мая. Он также показал процесс на видео (чтобы посмотреть, скрольте вниз страницы).

Как отметил Виталий Кличко, благодаря дронам люди меньше контактируют с местами, где может скрываться вирус. Кроме того, экономится время.

"Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе. Для этого мы используем беспилотники украинской компании DroneUA, которая предоставляет их бесплатно", - сообщил градоначальник.

Виталий Кличко добавил, что коммунальные предприятия продолжают усиленно убирать и проводить дезинфекцию на улицах Киева. По его словам, все обслуживающие организации, независимо от формы собственности, должны проводить санитарную обработку жилых домов.

Пользователи социальных сетей раскритиковали Виталия Кличко. Некоторые киевляне пожаловались на плохое самочувствие после дезинфекции, а другие сообщили, что объекты дезинфицируют недостаточно хорошо:

"Дроны будут позже аброзию уничтожать?"; "Полив улиц нас спасет. Какой идиот это придумал?"; "В нашем подъезде продезинфицировали дверную ручку 🤣🤣🤣"; "После обработки улиц печет в горле и высыпания на коже. Прошу позаботиться об использовании качественных дезинфекторов"; "я плачу деньги в коммунальное предприятие за дезинфекцию подъезда, а дезинфицирую его сама, и не только дверную ручку".

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, Валуев рассказал, почему перестал общаться с Кличко: "Мне не понравилось, что происходило в Украине".

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