Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, кому из жителей столицы выделят деньги

Как сообщает Politeka.net, градоначальник раскрыл детали во время онлайн-брифинга.

По словам мэра, уже в апреле и мае около 140 тысяч киевлян получат одноразовую социальную помощь на сумму от 300 до 800 гривен. Она приурочена к годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, а также Дню памяти и примирения и Победе во Второй мировой войне.

Впрочем, деньги выделят далеко не всем. Виталий Кличко заявил, что финансовую помощь получат 53 тысячи горожан, которые пострадали из-за Чернобыльской катастрофы. К 26 апреля им подготовили выплаты до 600 гривен.

По случаю Дня победы над нацизмом и Дня памяти и примирения доплату получат намного больше киевлян - 78 тысяч. В том числе: ветераны Второй мировой войны, участники АТО, солдаты-интернационалисты, участники Революции достоинства. Этим людям полагаются выплаты до 800 гривен, которые выделят в начале мая.

Ранее стало известно, что прибавка также ждет пенсионеров, которые получают выплаты по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», если они имеют не меньше 25 лет стажа (мужчины) и не меньше 20 лет (женщины). В таком случае украинцы получат не менее 2600 гривен пенсии.

Напомним, скандал с Пенсионным фондом: у украинцев массово начали отбирать пенсии.

Как сообщала Politeka, назначение субсидий по-новому, Кабмин смягчил правила: "Даже если есть задолженность...".

Также Politeka писала, что украинцам раздадут по 1000 гривен уже в апреле, принято официальное решение: кому повезет.