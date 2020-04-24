Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, кому из жителей столицы выделят деньги

Как сообщает Politeka.net, градоначальник раскрыл детали во время онлайн-брифинга.

По словам мэра, уже в апреле и мае около 140 тысяч киевлян получат одноразовую социальную помощь на сумму от 300 до 800 гривен. Она приурочена к годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, а также Дню памяти и примирения и Победе во Второй мировой войне.

чернобыль, радиация

Впрочем, деньги выделят далеко не всем. Виталий Кличко заявил, что финансовую помощь получат 53 тысячи горожан, которые пострадали из-за Чернобыльской катастрофы. К 26 апреля им подготовили выплаты до 600 гривен.

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По случаю Дня победы над нацизмом и Дня памяти и примирения доплату получат намного больше киевлян - 78 тысяч. В том числе: ветераны Второй мировой войны, участники АТО, солдаты-интернационалисты, участники Революции достоинства. Этим людям полагаются выплаты до 800 гривен, которые выделят в начале мая.

пенсия, деньги выплаты

Ранее стало известно, что прибавка также ждет пенсионеров, которые получают выплаты по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», если они имеют не меньше 25 лет стажа (мужчины) и не меньше 20 лет (женщины). В таком случае украинцы получат не менее 2600 гривен пенсии.

Напомним, скандал с Пенсионным фондом: у украинцев массово начали отбирать пенсии.

Как сообщала Politeka, назначение субсидий по-новому, Кабмин смягчил правила: "Даже если есть задолженность...".

Также Politeka писала, что украинцам раздадут по 1000 гривен уже в апреле, принято официальное решение: кому повезет.