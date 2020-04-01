Киевляне насмешили сеть костюмами от вируса

Киевляне подошли оригинально к защите во время эпидемии. Вместо медицинских масок жители столицы отдали предпочтение маскарадным. Фото неожиданных нарядов показали в сети, пишет Politeka.

«Правила для всех одни», – подписали кадр, на котором киевлянину в костюме супергероя Дэдпула меряют температуру на запястье.

В комментариях пользователи сети начали обсуждать необычный инцидент, отметив, что такой костюм действительно хорошо защитит от вирусов.

«Он сейчас руку отрежет и убежит», «И супергерои проверяют температуру», «Даже для Дэдпула», «Кстати, такой костюм реально от вируса защитит», «Даже Дэдпул, который может регенерировать, придерживается правил карантина и гигиены», «Одобряю», – отметили пользователи сети.

Также в сети показали, как киевлянки защищают себя от вирусов. Так, пользователи сети опубликовали фото девушки в латексном костюме в супермаркете Киева.

«Она точно не заразится», – подписали фото девушки в черном латексе.

Напомним, что харьковчане тоже умеют удивлять своей защитой.

Так, удивляет оригинальность местных жителей в выборе масок для лица. Во время дефицита медицинских масок в аптеках на Харьковщине, некоторые придумывают свои из подручных средств. В ход идут не только строительные шлемы, а женские прокладки.

«Защита на максималках от Чудо-маркета», – подписали кадр в сети из магазина сети «Чудо-маркет» в Харькове, на котором кассирша работает в настоящем шлеме.

«Название придумайте сами», – не хватило слов для описания снимка из отделения новой почты, куда зашел харьковчанин с прокладкой на лице.

«Самоизоляция уровня ХХ»: на фото из сети можно увидеть, как харьковчане заклеивают картоном окна квартиры на первом этаже.

Напомним, автохам заставил прогуляться пассажиров трамвая.

Как сообщала Politeka, автохамы перекрыли дорогу скорой помощи.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.